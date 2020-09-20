Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс
За два этапа до финиша сезона британский пилот возглавил общий зачет с немалым преимуществом над соперниками
Экипаж Элфина Эванса и штурмана Мартина Скотта, представляющий команду Toyota, одержал победу на Ралли Турция. Этот успех стал для британского пилота вторым в сезоне и третьим в карьере.
На момент старта первого воскресного спецучастка Эванс занимал только 4-е место, проигрывая больше минуты лидировавшему Тьерри Невиллю на Hyundai. Однако доп Четибели, где на самой дороге и на обочине лежало немало камней, радикально перетряхнул ситуацию в протоколе гонки.
Все пилоты из первой тройки на Четибели пострадали от проколов. Невиллю и занимавшему второе место Себастьену Ожье пришлось останавливаться для замены колес, потеряв на этом 1 минуту 50 секунд и 1 минуту 15 секунд соответственно. Себастьен Леб, после двух дней гонки деливший с Ожье второе место, добрался до финиша, не меняя поврежденную покрышку – но потерял на этом 1 минуту 20 секунд.
Таким образом, если в субботу главным вопросом гонки был «кому удастся избежать проколов?» – то в воскресенье в лидирующей группе уже не осталось гонщиков, за три дня ни разу не пострадавших от повреждений покрышек. И судьбу победы решило то, сколько раз тот или иной пилот прокалывал шины, в какой момент это происходило и насколько велики были потери. У того же Эванса одна из покрышек спустила в субботу – но это обошлось британцу всего в 40 секунд.
После проблем на первом воскресном допе Невилль, Ожье и Леб повели борьбу 2-е место. В ней одержал верх бельгиец – в том числе благодаря сходу Ожье, мотор на Toyota которого задымил на предпоследнем допе. Леб замкнул первую тройку.
В результате по итогам этапа Ожье, перед стартом гонки возглавлявший общий зачет, откатился на 2-е место. В лидеры чемпионата вышел Эванс, который с 97-ю очками на счету на 18 и 27 баллов соответственно опережает своих товарищей по команде – и Ожье и Калле Рованперу (финишировавшего 4-м) . Лучшим из пилотов Hyundai является действующий чемпион Отт Тянак, который после субботнего схода получил час штрафа (по 10 минут за отсутствие финиша на каждом из 6-ти допов) – и вернувшись в гонку в воскресенье, смог финишировать только во втором десятке. Сейчас эстонец делит с Рованперой 3-е место в личном зачете.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|2
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|35.200
|35.200
|3
| Себастьен Лёб
Даниэль Элена
|Hyundai i20 Coupe WRC
|59.400
|24.200
|4
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|2'35.900
|1'36.500
|5
| Гус Гринсмит
Эллиотт Эдмондсон
|Ford Fiesta WRC
|4'08.300
|1'32.400
|6
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Ford Fiesta WRC
|5'36.200
|1'27.900
|7
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|12'35.500
|6'59.300
|8
| Понтус Тидеманд
Патрик Барт
|Škoda Fabia Rally2 evo
|12'59.700
|24.200
|9
|Adrien Fourmaux
Рено Жамуй
|Ford Fiesta Rally2
|14'42.600
|1'42.900
|10
|Marco Bulacia
Marcelo Der
|Citroën C3 R5
|14'46.400
|3.800
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Турция
|Пилоты
|Элфин Эванс
|Автор
|Кирилл Качнов