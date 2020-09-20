Экипаж Элфина Эванса и штурмана Мартина Скотта, представляющий команду Toyota, одержал победу на Ралли Турция. Этот успех стал для британского пилота вторым в сезоне и третьим в карьере.

На момент старта первого воскресного спецучастка Эванс занимал только 4-е место, проигрывая больше минуты лидировавшему Тьерри Невиллю на Hyundai. Однако доп Четибели, где на самой дороге и на обочине лежало немало камней, радикально перетряхнул ситуацию в протоколе гонки.

Все пилоты из первой тройки на Четибели пострадали от проколов. Невиллю и занимавшему второе место Себастьену Ожье пришлось останавливаться для замены колес, потеряв на этом 1 минуту 50 секунд и 1 минуту 15 секунд соответственно. Себастьен Леб, после двух дней гонки деливший с Ожье второе место, добрался до финиша, не меняя поврежденную покрышку – но потерял на этом 1 минуту 20 секунд.

Таким образом, если в субботу главным вопросом гонки был «кому удастся избежать проколов?» – то в воскресенье в лидирующей группе уже не осталось гонщиков, за три дня ни разу не пострадавших от повреждений покрышек. И судьбу победы решило то, сколько раз тот или иной пилот прокалывал шины, в какой момент это происходило и насколько велики были потери. У того же Эванса одна из покрышек спустила в субботу – но это обошлось британцу всего в 40 секунд.

После проблем на первом воскресном допе Невилль, Ожье и Леб повели борьбу 2-е место. В ней одержал верх бельгиец – в том числе благодаря сходу Ожье, мотор на Toyota которого задымил на предпоследнем допе. Леб замкнул первую тройку.

В результате по итогам этапа Ожье, перед стартом гонки возглавлявший общий зачет, откатился на 2-е место. В лидеры чемпионата вышел Эванс, который с 97-ю очками на счету на 18 и 27 баллов соответственно опережает своих товарищей по команде – и Ожье и Калле Рованперу (финишировавшего 4-м) . Лучшим из пилотов Hyundai является действующий чемпион Отт Тянак, который после субботнего схода получил час штрафа (по 10 минут за отсутствие финиша на каждом из 6-ти допов) – и вернувшись в гонку в воскресенье, смог финишировать только во втором десятке. Сейчас эстонец делит с Рованперой 3-е место в личном зачете.

Результаты гонки