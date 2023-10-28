Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC
Суббота на Ралли Центральная Европа стала определяющим днем в споре за титул чемпиона мирового ралли 2023 года. Элфин Эванс не справился с прессингом, и теперь его сопернику нужно просто доехать до финиша
Участники «гонки трех стран» проводили второй соревновательный день на узких асфальтовых дорожках Германии – и с самого утра выступающий за Toyota Элфин Эванс начал погоню за занимающим первую позицию Калле Ровенперой.
За два скоростных участка валлиец сократил отставание от партнера по команде с 36 до 24 секунд – но на СУ11 эту погоня прервала ошибку, после которой машина Эванса соскользнула с асфальта и влетела в придорожный сарай. Хотя удар и был не особенно сильным, поехать дальше Элфин не смог.
«Все было в порядке, но на торможении заблокировало внутреннее переднее колесо, – рассказал гонщик. – На такой узкой дороге что-то сделать было уже невозможно.
Удар вышел не особенно сильным, мы попробовали развернуться, но оказался поврежден радиатор. А следом одна из плит сарая, которая торчала из земли на пару десятков сантиметров, оторвала нам колесо…».
После этого, чтобы стать двукратным чемпионом WRC, Калле Рованпере осталось просто доехать до финиша. Он заставил себя сбросить темп (по собственному признанию, не без труда) и завершил день вторым в 26 секундах за раскатившимся Тьерри Невиллем из Hyundai.
Отт Тянак, несмотря на очередные проблемы с гибридной системой, удерживает третью строчку, а в споре за четвертую Себастьен Ожье еще утром опередил Такамото Кацуту.
Остальные участники топовой категории, включая вернувшегося в десятку после пятничных бедствий Пьера-Луи Лубе, смогли завершить субботу без значительных происшествий (если не считать падения Тянака и того же Лубе в придорожную канаву на финальном допе с потерей 25-30 секунд).
Фото: Red Bull Content Pool
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2
Эмиль Линдхольм на Hyundai уступил лидерство в зачете RC2 Адриену Фурмо на Ford, но разница между гонщиками составляет всего 6,5 секунд.
Экипаж Николая Грязина весь день держался в пятерке лидеров этой категории, но в самом конце дня оказался в той же канаве, что и Тянак с Лубэ – это отбросило россиян на 11-е место.
Участникам центральноевропейского ралли осталось преодолеть четыре СУ – в четверг их ждет Австрия.
Положение на Ралли Центральная Европа после СУ14
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
|
Тьерри Невилль
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|2 ч 18:34.5
|2
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+26.2
|3
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+1:49.1
|4
|
Себастьен Ожье
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:20.2
|5
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:47.9
|6
|
Теему Сунинен
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+2:58.8
|7
| Грегуар Мюнстер
Луи ЛукаM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+3:52.2
|8
| Пьер-Луи Лубэ
Бенжамен ВейяM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+9:05.8
|9 (1)
|
Адриен Фурмо
|Ford Fiesta Rally2
|+9:12.3
|10 (2)
|
Эмиль Линдхольм
Hyundai Motorsport N
|Hyundai i20 N Rally2
|+9:18.8
|…19 (11)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+13:48.8
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