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Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC

Суббота на Ралли Центральная Европа стала определяющим днем в споре за титул чемпиона мирового ралли 2023 года. Элфин Эванс не справился с прессингом, и теперь его сопернику нужно просто доехать до финиша

Том Ховард
Автор Том Ховард
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Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Участники «гонки трех стран» проводили второй соревновательный день на узких асфальтовых дорожках Германии – и с самого утра выступающий за Toyota Элфин Эванс начал погоню за занимающим первую позицию Калле Ровенперой. 

За два скоростных участка валлиец сократил отставание от партнера по команде с 36 до 24 секунд – но на СУ11 эту погоня прервала ошибку, после которой машина Эванса соскользнула с асфальта и влетела в придорожный сарай. Хотя удар и был не особенно сильным, поехать дальше Элфин не смог. 

«Все было в порядке, но на торможении заблокировало внутреннее переднее колесо, – рассказал гонщик. – На такой узкой дороге что-то сделать было уже невозможно.

Удар вышел не особенно сильным, мы попробовали развернуться, но оказался поврежден радиатор. А следом одна из плит сарая, которая торчала из земли на пару десятков сантиметров, оторвала нам колесо…».

После этого, чтобы стать двукратным чемпионом WRC, Калле Рованпере осталось просто доехать до финиша. Он заставил себя сбросить темп (по собственному признанию, не без труда) и завершил день вторым в 26 секундах за раскатившимся Тьерри Невиллем из Hyundai.

Отт Тянак, несмотря на очередные проблемы с гибридной системой, удерживает третью строчку, а в споре за четвертую Себастьен Ожье еще утром опередил Такамото Кацуту. 

Остальные участники топовой категории, включая вернувшегося в десятку после пятничных бедствий Пьера-Луи Лубе, смогли завершить субботу без значительных происшествий (если не считать падения Тянака и того же Лубе в придорожную канаву на финальном допе с потерей 25-30 секунд).

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Эмиль Линдхольм на Hyundai уступил лидерство в зачете RC2 Адриену Фурмо на Ford, но разница между гонщиками составляет всего 6,5 секунд. 

Экипаж Николая Грязина весь день держался в пятерке лидеров этой категории, но в самом конце дня оказался в той же канаве, что и Тянак с Лубэ – это отбросило россиян на 11-е место. 

Участникам центральноевропейского ралли осталось преодолеть четыре СУ – в четверг их ждет Австрия. 

Положение на Ралли Центральная Европа после СУ14

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видеге

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 2 ч 18:34.5
2

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +26.2
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +1:49.1
4

France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:20.2
5

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:47.9
6

Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +2:58.8
7 Netherlands Грегуар Мюнстер
Belgium Луи ЛукаM-Sport		 Ford Puma Rally1 +3:52.2
8 France Пьер-Луи Лубэ
France Бенжамен ВейяM-Sport		 Ford Puma Rally1 +9:05.8
9 (1)

France Адриен Фурмо
France Александр Кориа

M-Sport

 Ford Fiesta Rally2 +9:12.3
10 (2)

Finland Эмиль Линдхольм
Finland Реета Хямяляйнен

Hyundai Motorsport N

 Hyundai i20 N Rally2 +9:18.8
…19 (11)

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +13:48.8

 

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