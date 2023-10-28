Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC

Участники «гонки трех стран» проводили второй соревновательный день на узких асфальтовых дорожках Германии – и с самого утра выступающий за Toyota Элфин Эванс начал погоню за занимающим первую позицию Калле Ровенперой.

За два скоростных участка валлиец сократил отставание от партнера по команде с 36 до 24 секунд – но на СУ11 эту погоня прервала ошибку, после которой машина Эванса соскользнула с асфальта и влетела в придорожный сарай. Хотя удар и был не особенно сильным, поехать дальше Элфин не смог.

«Все было в порядке, но на торможении заблокировало внутреннее переднее колесо, – рассказал гонщик. – На такой узкой дороге что-то сделать было уже невозможно.

Удар вышел не особенно сильным, мы попробовали развернуться, но оказался поврежден радиатор. А следом одна из плит сарая, которая торчала из земли на пару десятков сантиметров, оторвала нам колесо…».

После этого, чтобы стать двукратным чемпионом WRC, Калле Рованпере осталось просто доехать до финиша. Он заставил себя сбросить темп (по собственному признанию, не без труда) и завершил день вторым в 26 секундах за раскатившимся Тьерри Невиллем из Hyundai.

Отт Тянак, несмотря на очередные проблемы с гибридной системой, удерживает третью строчку, а в споре за четвертую Себастьен Ожье еще утром опередил Такамото Кацуту.

Остальные участники топовой категории, включая вернувшегося в десятку после пятничных бедствий Пьера-Луи Лубе, смогли завершить субботу без значительных происшествий (если не считать падения Тянака и того же Лубе в придорожную канаву на финальном допе с потерей 25-30 секунд).

Фото: Red Bull Content Pool Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Эмиль Линдхольм на Hyundai уступил лидерство в зачете RC2 Адриену Фурмо на Ford, но разница между гонщиками составляет всего 6,5 секунд.

Экипаж Николая Грязина весь день держался в пятерке лидеров этой категории, но в самом конце дня оказался в той же канаве, что и Тянак с Лубэ – это отбросило россиян на 11-е место.

Участникам центральноевропейского ралли осталось преодолеть четыре СУ – в четверг их ждет Австрия.

Положение на Ралли Центральная Европа после СУ14

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст. 1 Тьерри Невилль

Мартейн Видеге Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 2 ч 18:34.5 2 Калле Рованпера

Йонне Халттунен Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +26.2 3 Отт Тянак

Мартин Ярвеоя M-Sport Ford Puma Rally1 +1:49.1 4 Себастьен Ожье

Венсан Ландэ Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:20.2 5 Такамото Кацута

Аарон Джонстон Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:47.9 6 Теему Сунинен

Микко Марккула Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +2:58.8 7 Грегуар Мюнстер

Луи Лука M-Sport Ford Puma Rally1 +3:52.2 8 Пьер-Луи Лубэ

Бенжамен Вейя M-Sport Ford Puma Rally1 +9:05.8 9 (1) Адриен Фурмо

Александр Кориа M-Sport Ford Fiesta Rally2 +9:12.3 10 (2) Эмиль Линдхольм

Реета Хямяляйнен Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 +9:18.8 …19 (11) Николай Грязин Константин Александров Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +13:48.8