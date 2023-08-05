Эванс уехал от соперников на Ралли Финляндия

После невероятно аварийной и богатой на события пятницы финский этап WRC потерял всех фаворитов: из борьбы выбыли Калле Рованпера (Toyota), Эсапекка Лаппи (Hyundai) и Отт Тянак (M-Sport Ford).

Оставшись без представителей Скандинавии и соседней Прибалтики, гонка внезапно стала сольным выступлением Элфина Эванса. Гость из далекого Уэльса за рулем Toyota показал лучшую скорость на семи спецучастках подряд. Это позволило ему довести отрыв от занимающего второе место Тьерри Невилля до 32 секунд и сделать весомую заявку на общую победу.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Куда интереснее складывался спор за третье место, в котором Такамото Кацута и Теему Сунинен попеременно обгоняли друг друга. Японец начал день с разворота, после чего соперники несколько раз менялись позициями, но победа на финальном СУ дня окончательно вывела Кацуту вперед с перевесом в шесть секунд.

Так как по системе Супералли в гонку вернулся лишь Пьер-Луи Лубэ, пятерку по-прежнему замыкает Яри Матти Латвала.

«Порой он даже едет весьма неплохо, – с улыбкой сказал ассистирующий боссу Toyota в качестве штурмана тест-пилот команды Юхо Хяннинен. – Особого ритма, конечно, нет, но он пилотирует расслабленно и не атакует сверх меры. Но мне все равно очень непросто контролировать его».

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

Оливер Сольберг за рулем Skoda Fabia захватил лидерство в категории RC2 после того, как возглавлявший гонку Яри Хуттунен остановился по ходу СУ15 из-за поломки техники.

Экипаж Николая Грязина после непростого дня удерживается четвертым в классе и девятым в генеральной классификации.

Один из лидеров сезона в RC2 Гус Гринсмит тем временем также выбыл из борьбы, перевернув машину на 16-м спецучастке.

Гонка финиширует вскоре после полудня в воскресенье.

Положение на Ралли Финляндия после СУ18

Поз. Экипаж Машина Класс Время / Отст. 1 Элфин Эванс Скотт Мартин Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2 ч 08:07.0 2 Тьерри Невилль Мартейн Видаге Hyundai i20 N Rally1 RC1 32.1 3 Такамото Кацута Аарон Джонстон Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:27.8 4 Теему Сунинен Микко Марккула Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:34.2 5 Яри-Матти Латвала

Юхо Хяннинен Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:39.5 6 Оливер Сольберг Эллиотт Эдмондсон Škoda Fabia RS Rally2 RC2 8:05.0 7 Сами Паяри Энни Мялкенен Škoda Fabia RS Rally2 RC2 8:17.5 8 Адриен Фурмо

Александр Кориа Ford Fiesta Rally2 RC2 8:51.4 9 Николай Грязин Константин Александров Škoda Fabia RS Rally2 RC2 9:42.7 10 Андреас Миккельсен Торстейн Эриксен Škoda Fabia RS Rally2 RC2 10:02.6 Дополнительная информация: Том Говард