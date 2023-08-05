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Эванс уехал от соперников на Ралли Финляндия

Валлийский гонщик Toyota в субботу убедительно переиграл тех соперников, что еще остаются в гонке

Том Ховард
Автор:
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

После невероятно аварийной и богатой на события пятницы финский этап WRC потерял всех фаворитов: из борьбы выбыли Калле Рованпера (Toyota), Эсапекка Лаппи (Hyundai) и Отт Тянак (M-Sport Ford).

Оставшись без представителей Скандинавии и соседней Прибалтики, гонка внезапно стала сольным выступлением Элфина Эванса. Гость из далекого Уэльса за рулем Toyota показал лучшую скорость на семи спецучастках подряд. Это позволило ему довести отрыв от занимающего второе место Тьерри Невилля до 32 секунд и сделать весомую заявку на общую победу.  

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Куда интереснее складывался спор за третье место, в котором Такамото Кацута и Теему Сунинен попеременно обгоняли друг друга. Японец начал день с разворота, после чего соперники несколько раз менялись позициями, но победа на финальном СУ дня окончательно вывела Кацуту вперед с перевесом в шесть секунд. 

Так как по системе Супералли в гонку вернулся лишь Пьер-Луи Лубэ, пятерку по-прежнему замыкает Яри Матти Латвала. 

«Порой он даже едет весьма неплохо, – с улыбкой сказал ассистирующий боссу Toyota в качестве штурмана тест-пилот команды Юхо Хяннинен. – Особого ритма, конечно, нет, но он пилотирует расслабленно и не атакует сверх меры. Но мне все равно очень непросто контролировать его».

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Оливер Сольберг за рулем Skoda Fabia захватил лидерство в категории RC2 после того, как возглавлявший гонку Яри Хуттунен остановился по ходу СУ15 из-за поломки техники.

Экипаж Николая Грязина после непростого дня удерживается четвертым в классе и девятым в генеральной классификации. 

Один из лидеров сезона в RC2 Гус Гринсмит тем временем также выбыл из борьбы, перевернув машину на 16-м спецучастке.

Гонка финиширует вскоре после полудня в воскресенье. 

Положение на Ралли Финляндия после СУ18

Поз.

Экипаж

 Машина Класс Время / Отст. 

United Kingdom Элфин Эванс

United Kingdom Скотт Мартин

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2 ч 08:07.0

Belgium Тьерри Невилль

Belgium Мартейн Видаге

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 32.1

Japan Такамото Кацута

Ireland Аарон Джонстон

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:27.8

Finland Теему Сунинен

Finland Микко Марккула

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:34.2

Finland Яри-Матти Латвала
Finland Юхо Хяннинен

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:39.5
6

Sweden Оливер Сольберг

United Kingdom Эллиотт Эдмондсон

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 8:05.0
7

Finland Сами Паяри

Finland Энни Мялкенен

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 8:17.5

France Адриен Фурмо
France Александр Кориа

 Ford Fiesta Rally2 RC2 8:51.4

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 9:42.7
10 

Norway Андреас Миккельсен

Norway Торстейн Эриксен

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 10:02.6

Дополнительная информация: Том Говард

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