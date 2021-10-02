Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака

Элфин Эванс сохранил лидерство в Ралли Финляндия во второй части субботы. При этом валлиец за рулем Toyota выиграл лишь один спецучасток из пяти, но сумел даже увеличить отрыв от ближайшего преследователя.

Все дело в том, что в борьбе за второе место Отт Тянак обогнал своего коллегу по Hyundai Крейга Брина, но минимально приблизился к Эвансу. Именно эстонец стал быстрейшим на 11-ом, 12-ом и 13-м спецучастке, проиграл Эвансу 14-й и закончил 15-й с минимальным преимуществом.

Несмотря на победы на большем числе спецучастков отставание Тянака от Эванса сократилось всего на 0,4 секунды, с 9,5 до 9,1 секунд. Брин, который к обеду проигрывал лидеру 5,6 секунды, откатился на третье место и теперь уступает Эвансу 19,5 секунды.

Сам Брин признал по итогу 13-го спецучастка, что едет с максимальной для себя скоростью и просто не в состоянии приблизиться к паре лидеров.

В отличие от первой половине дня, вторая была менее богата на количество сходов. Но не на их качество: из борьбы выбыл Тьерри Невилль, который разбил переднюю часть своего Hyundai i20 Coupe WRC в середине 14-го спецучастка и вскоре был вынужден остановиться. Благодаря сходу Невилля, лидер общего зачете Себастьян Ожъе поднялся с шестого на пятое место, уступая Эвансу 1 минуту 23,7 секунды.

Напомним, что россиянин Николай Грязин, который выступает в зачете WRC2, еще утром оказался в числе последних, столкнувшись с двумя проколами колеса подряд.

Результаты после 15-го спецучастка: