Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака
Валлийский гонщик проиграл эстонцу четыре спецучастка из пяти, но сохранил лидерство на этапе
Элфин Эванс сохранил лидерство в Ралли Финляндия во второй части субботы. При этом валлиец за рулем Toyota выиграл лишь один спецучасток из пяти, но сумел даже увеличить отрыв от ближайшего преследователя.
Все дело в том, что в борьбе за второе место Отт Тянак обогнал своего коллегу по Hyundai Крейга Брина, но минимально приблизился к Эвансу. Именно эстонец стал быстрейшим на 11-ом, 12-ом и 13-м спецучастке, проиграл Эвансу 14-й и закончил 15-й с минимальным преимуществом.
Читайте также:
Несмотря на победы на большем числе спецучастков отставание Тянака от Эванса сократилось всего на 0,4 секунды, с 9,5 до 9,1 секунд. Брин, который к обеду проигрывал лидеру 5,6 секунды, откатился на третье место и теперь уступает Эвансу 19,5 секунды.
Сам Брин признал по итогу 13-го спецучастка, что едет с максимальной для себя скоростью и просто не в состоянии приблизиться к паре лидеров.
В отличие от первой половине дня, вторая была менее богата на количество сходов. Но не на их качество: из борьбы выбыл Тьерри Невилль, который разбил переднюю часть своего Hyundai i20 Coupe WRC в середине 14-го спецучастка и вскоре был вынужден остановиться. Благодаря сходу Невилля, лидер общего зачете Себастьян Ожъе поднялся с шестого на пятое место, уступая Эвансу 1 минуту 23,7 секунды.
Напомним, что россиянин Николай Грязин, который выступает в зачете WRC2, еще утром оказался в числе последних, столкнувшись с двумя проколами колеса подряд.
Результаты после 15-го спецучастка:
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Общее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|1:57'46.700
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|1:57'55.800
|9.100
|9.100
|3
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|1:58'06.200
|19.500
|10.400
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|1:58'35.000
|48.300
|28.800
|5
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|1:59'10.400
|1'23.700
|35.400
|6
| Гус Гринсмит
Крис Паттерсон
|2:02'03.600
|4'16.900
|2'53.200
|7
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|2:02'30.500
|4'43.800
|26.900
|8
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|2:03'18.200
|5'31.500
|47.700
|9
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|2:06'08.100
|8'21.400
|2'49.900
|10
| Мадс Остберг
Торстейн Эриксен
|2:06'16.100
|8'29.400
|8.000
|11
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|2:06'42.500
|8'55.800
|26.400
|12
| Яри Хуттунен
Микко Лукка
|2:07'42.300
|9'55.600
|59.800
|13
|Mikko Heikkilä
Topi Luhtinen
|2:07'43.300
|9'56.600
|1.000
|14
|Eerik Pietarinen
Антти Линнакето
|2:07'51.700
|10'05.000
|8.400
|15
|Teemu Asunmaa
Марко Салминен
|2:08'08.300
|10'21.600
|16.600
|16
| Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov
|2:10'22.800
|12'36.100
|2'14.500
|17
|Lauri Joona
Mikael Korhonen
|2:11'19.800
|13'33.100
|57.000
|18
|Pepe Lopez
Borja Odriozola
|2:11'39.800
|13'53.100
|20.000
|19
| Рику Тако
Markus Soininen
|2:13'54.900
|16'08.200
|2'15.100
|20
| Мартин Прокоп
Михаэль Эрнст
|2:15'00.600
|17'13.900
|1'05.700
|21
|Georg Linnamäe
Джеймс Морган
|2:15'29.200
|17'42.500
|28.600
|22
|Egon Kaur
Silver Simm
|2:18'34.400
|20'47.700
|3'05.200
|23
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|2:18'49.100
|21'02.400
|14.700
|24
| Рауль Йетс
Andrus Toom
|2:19'34.400
|21'47.700
|45.300
|25
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|2:23'08.800
|25'22.100
|3'34.400
|26
| Молли Тейлор
Себастьян Маршалл
|2:25'18.800
|27'32.100
|2'10.000
|27
|Martin Vlček
Karolína Jugasová
|2:25'23.200
|27'36.500
|4.400
|28
|Juuso Metsälä
Matti Kangas
|2:26'25.400
|28'38.700
|1'02.200
|29
| Симоне Бертолотти
Лука Челестини
|2:26'53.400
|29'06.700
|28.000
|30
| Пауло Нобре
Габриэль Моралес
|2:27'38.300
|29'51.600
|44.900
|31
|Jari Huuhka
Jarno Metso
|2:29'37.700
|31'51.000
|1'59.400
|32
|Toni Herranen
Sebastian Virtanen
|2:31'12.000
|33'25.300
|1'34.300
|33
|Zoltán Szabó
Кристиан Сабо
|2:32'28.700
|34'42.000
|1'16.700
|34
| Кес Бургер
Teemu Arminen
|2:36'16.300
|38'29.600
|3'47.600
|35
|Mika Karppanen
Anne Heinonen
|2:37'33.600
|39'46.900
|1'17.300
|36
|Miguel Díaz-Aboitiz
Diego Sanjuan
|2:40'49.500
|43'02.800
|3'15.900
|37
|Kari Hytönen
Suvi Nisula
|2:45'28.200
|47'41.500
|4'38.700
|38
|Raimo Kaisanlahti
Aki Sparre
|2:50'17.200
|52'30.500
|4'49.000
|39
|Harry Nieminen
Saku Hämäläinen
|2:50'23.200
|52'36.500
|6.000
|40
|Frédéric Souffez
Julien Sellin
|2:53'44.600
|55'57.900
|3'21.400
|Полные результаты