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WRC / Ралли Финляндия Отчет о секции

Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака

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Валлийский гонщик проиграл эстонцу четыре спецучастка из пяти, но сохранил лидерство на этапе

Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака

Элфин Эванс сохранил лидерство в Ралли Финляндия во второй части субботы. При этом валлиец за рулем Toyota выиграл лишь один спецучасток из пяти, но сумел даже увеличить отрыв от ближайшего преследователя.

Все дело в том, что в борьбе за второе место Отт Тянак обогнал своего коллегу по Hyundai Крейга Брина, но минимально приблизился к Эвансу. Именно эстонец стал быстрейшим на 11-ом, 12-ом и 13-м спецучастке, проиграл Эвансу 14-й и закончил 15-й с минимальным преимуществом.

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Несмотря на победы на большем числе спецучастков отставание Тянака от Эванса сократилось всего на 0,4 секунды, с 9,5 до 9,1 секунд. Брин, который к обеду проигрывал лидеру 5,6 секунды, откатился на третье место и теперь уступает Эвансу 19,5 секунды.

Сам Брин признал по итогу 13-го спецучастка, что едет с максимальной для себя скоростью и просто не в состоянии приблизиться к паре лидеров.

 

В отличие от первой половине дня, вторая была менее богата на количество сходов. Но не на их качество: из борьбы выбыл Тьерри Невилль, который разбил переднюю часть своего Hyundai i20 Coupe WRC в середине 14-го спецучастка и вскоре был вынужден остановиться. Благодаря сходу Невилля, лидер общего зачете Себастьян Ожъе поднялся с шестого на пятое место, уступая Эвансу 1 минуту 23,7 секунды.

Напомним, что россиянин Николай Грязин, который выступает в зачете WRC2, еще утром оказался в числе последних, столкнувшись с двумя проколами колеса подряд.

Результаты после 15-го спецучастка:

Позиция Гонщик/Штурман Общее время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		1:57'46.700    
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		1:57'55.800 9.100 9.100
3 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		1:58'06.200 19.500 10.400
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		1:58'35.000 48.300 28.800
5 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		1:59'10.400 1'23.700 35.400
6 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Крис Паттерсон 		2:02'03.600 4'16.900 2'53.200
7 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		2:02'30.500 4'43.800 26.900
8 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria 		2:03'18.200 5'31.500 47.700
9 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		2:06'08.100 8'21.400 2'49.900
10 Norway Мадс Остберг
Norway Торстейн Эриксен 		2:06'16.100 8'29.400 8.000
11 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen 		2:06'42.500 8'55.800 26.400
12 Finland Яри Хуттунен
Микко Лукка 		2:07'42.300 9'55.600 59.800
13 Mikko Heikkilä
Topi Luhtinen 		2:07'43.300 9'56.600 1.000
14 Eerik Pietarinen
Finland Антти Линнакето 		2:07'51.700 10'05.000 8.400
15 Teemu Asunmaa
Finland Марко Салминен 		2:08'08.300 10'21.600 16.600
16 Russian Federation Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov 		2:10'22.800 12'36.100 2'14.500
17 Lauri Joona
Mikael Korhonen 		2:11'19.800 13'33.100 57.000
18 Pepe Lopez
Borja Odriozola 		2:11'39.800 13'53.100 20.000
19 Рику Тако
Markus Soininen 		2:13'54.900 16'08.200 2'15.100
20 Czech Republic Мартин Прокоп
Михаэль Эрнст 		2:15'00.600 17'13.900 1'05.700
21 Georg Linnamäe
United Kingdom Джеймс Морган 		2:15'29.200 17'42.500 28.600
22 Egon Kaur
Silver Simm 		2:18'34.400 20'47.700 3'05.200
23 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		2:18'49.100 21'02.400 14.700
24 Estonia Рауль Йетс
Andrus Toom 		2:19'34.400 21'47.700 45.300
25 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		2:23'08.800 25'22.100 3'34.400
26 Молли Тейлор
United Kingdom Себастьян Маршалл 		2:25'18.800 27'32.100 2'10.000
27 Martin Vlček
Karolína Jugasová 		2:25'23.200 27'36.500 4.400
28 Juuso Metsälä
Matti Kangas 		2:26'25.400 28'38.700 1'02.200
29 Симоне Бертолотти
Лука Челестини 		2:26'53.400 29'06.700 28.000
30 Brazil Пауло Нобре
Brazil Габриэль Моралес 		2:27'38.300 29'51.600 44.900
31 Jari Huuhka
Jarno Metso 		2:29'37.700 31'51.000 1'59.400
32 Toni Herranen
Sebastian Virtanen 		2:31'12.000 33'25.300 1'34.300
33 Zoltán Szabó
Hungary Кристиан Сабо 		2:32'28.700 34'42.000 1'16.700
34 Netherlands Кес Бургер
Teemu Arminen 		2:36'16.300 38'29.600 3'47.600
35 Mika Karppanen
Anne Heinonen 		2:37'33.600 39'46.900 1'17.300
36 Miguel Díaz-Aboitiz
Diego Sanjuan 		2:40'49.500 43'02.800 3'15.900
37 Kari Hytönen
Suvi Nisula 		2:45'28.200 47'41.500 4'38.700
38 Raimo Kaisanlahti
Aki Sparre 		2:50'17.200 52'30.500 4'49.000
39 Harry Nieminen
Saku Hämäläinen 		2:50'23.200 52'36.500 6.000
40 Frédéric Souffez
Julien Sellin 		2:53'44.600 55'57.900 3'21.400
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