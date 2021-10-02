Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия
WRC / Ралли Финляндия Отчет о секции

Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия

Автор:
, Ответственный редактор

Выиграв все четыре утренних спецучастка субботу, гонщик Toyota, тем не менее, не сумел создать отрыва от преследователей

Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия

Если по итогам пятницы две верхние строчки на десятом этапе WRC остались за гонщиками Hyundai, то второй гоночный день с самого начала пошел по другому сценарию. На скоростных финских дорожках быстрее всех поехал гонщик Toyota Элфин Эванс.

Валлиец показал лучшее время четырежды подряд, после СУ8 вышел в лидеры и стал наращивать преимущество. Однако Крейг Брин из Hyundai явно не собирался уступать без борьбы: он все четыре раза финишировал в первой тройке, потому разрыв в паре лидеров составляет всего 5,6 секунды.

Еще один представитель корейской марки Отт Тянак идет третьим, уступая лидеру менее десяти секунд – а вот дальше отрывы уже куда больше. К тому же, после безаварийной пятницы гонка начала терять участников. Сначала машину разбил первый лидер ралли Такамото Кацута. 

 

Следом в неприятное происшествие попал юный Оливер Сольберг.

 

Наконец, не удержал машину на дороге еще один гонщик во втором поколении – занимавший четвертое место Калле Рованпера. 

После этого четвертым стал Эсапекка Лаппи, отстающий уже на полминуты, спор за пятую позицию ведут Тьерри Невилль и лидер сезона Себастьен Ожье. Последующие отставания изменяются уже несколькими минутами.

Сложной получилась секция и для россиянина Николая Грязина. Он проколол заднее колесо на СУ8, однако решил ехать до финиша, что привело к серьезным повреждениям кузовных панелей.

Экипаж продолжил гонку, однако на следующем же спецучастке вновь «поймал» прокол, после чего было принято решение оформить сход.

После дневного перерыва участникам Ралли Финляндия предстоит преодолеть еще пять скоростных участков. 

Положение в гонке после СУ10:

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1 1:20'15.600  
2 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:20'21.200 5.600
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:20'25.300 9.700
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota Yaris WRC RC1 1:20'48.900 33.300
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:21'09.000 53.400
6 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 1:21'21.900 1'06.300
7 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Крис Паттерсон 		Ford Fiesta WRC RC1 1:23'11.200 2'55.600
8 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria 		Ford Fiesta WRC RC1 1:24'02.500 3'46.900
9 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2 1:25'53.900 5'38.300
10 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:25'59.700 5'44.100
Полные результаты

Поделились
Комментарии
Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия

Предыдущая новость

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

3 ч
2
Формула 1

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

4 ч
3
Формула 1

Технический анализ: почему у Mercedes и Red Bull разные S-воздуховоды

1 ч
4
Формула 1

В Red Bull выбрали пилотов для тестов новичков в Абу-Даби

4 ч
5
Формула 1

Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года

53 мин
Самое важное:
Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия
WRC

Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия

5 ч
Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия
WRC

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия

21 ч
Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota
WRC

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

30 сент. 2021 г.
Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами
WRC

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами

28 сент. 2021 г.
В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице
WRC

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице

20 сент. 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года
Формула 1

Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия Ралли Финляндия
WRC

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером Гран При России
Формула 1

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

Самое читаемое Сегодня

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull
Формула 1 Формула 1

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки
Формула 1 Формула 1

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

Технический анализ: почему у Mercedes и Red Bull разные S-воздуховоды
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: почему у Mercedes и Red Bull разные S-воздуховоды

В Red Bull выбрали пилотов для тестов новичков в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

В Red Bull выбрали пилотов для тестов новичков в Абу-Даби

Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года
Формула 1 Формула 1

Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года

В Williams объяснили выбор Элбона, а не де Вриса
Формула 1 Формула 1

В Williams объяснили выбор Элбона, а не де Вриса

Шварцман заподозрил, что его женили в Сочи
Формула 2 Формула 2

Шварцман заподозрил, что его женили в Сочи

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи
Формула 1 Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Самое важное:

Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия
WRC WRC

Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия
WRC WRC

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota
WRC WRC

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами
WRC WRC

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.