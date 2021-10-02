Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия

Если по итогам пятницы две верхние строчки на десятом этапе WRC остались за гонщиками Hyundai, то второй гоночный день с самого начала пошел по другому сценарию. На скоростных финских дорожках быстрее всех поехал гонщик Toyota Элфин Эванс.

Валлиец показал лучшее время четырежды подряд, после СУ8 вышел в лидеры и стал наращивать преимущество. Однако Крейг Брин из Hyundai явно не собирался уступать без борьбы: он все четыре раза финишировал в первой тройке, потому разрыв в паре лидеров составляет всего 5,6 секунды.

Еще один представитель корейской марки Отт Тянак идет третьим, уступая лидеру менее десяти секунд – а вот дальше отрывы уже куда больше. К тому же, после безаварийной пятницы гонка начала терять участников. Сначала машину разбил первый лидер ралли Такамото Кацута.

Следом в неприятное происшествие попал юный Оливер Сольберг.

Наконец, не удержал машину на дороге еще один гонщик во втором поколении – занимавший четвертое место Калле Рованпера.

После этого четвертым стал Эсапекка Лаппи, отстающий уже на полминуты, спор за пятую позицию ведут Тьерри Невилль и лидер сезона Себастьен Ожье. Последующие отставания изменяются уже несколькими минутами.

Сложной получилась секция и для россиянина Николая Грязина. Он проколол заднее колесо на СУ8, однако решил ехать до финиша, что привело к серьезным повреждениям кузовных панелей.

Экипаж продолжил гонку, однако на следующем же спецучастке вновь «поймал» прокол, после чего было принято решение оформить сход.

После дневного перерыва участникам Ралли Финляндия предстоит преодолеть еще пять скоростных участков.

Положение в гонке после СУ10: