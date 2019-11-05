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WRC / Новость

Эванс стал главным кандидатом на замену Тянаку в Toyota

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Эванс стал главным кандидатом на замену Тянаку в Toyota
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5 нояб. 2019 г., 12:29

На прошлой неделе валлиец побывал на базе чемпионской команды, однако в M-Sport не хотят отпускать его к конкурентам.

Отт Тянак, ставший первым эстонским чемпионом мира по автогонкам, принял решение покинуть Toyota и начать выступления за Hyundai

Сразу после этого стали множиться слухи о том, кто займет его место. В частности, говорили о визите на базу в Ювяскюля Тьерри Невилля – однако в команде Hyundai, за которую выступает бельгиец, опровергли эту информацию. 

Между тем хорошо известно, что гоночный босс Toyota Томми Мякинен высокого мнения об Элфине Эвансе. Источники Motorsport.com говорят, что в нынешнем сезоне четырехкратный чемпион мира выделяет стабильность 30-летнего гонщика.

Сам Элфин, а равно и Мяккинен, оказались недоступны для комментариев по поводу дня, который Эванс якобы провел на базе команды, общаясь с ее руководством. 

До настоящего времени валлиец провел в WRC 86 гонок и выиграл одну из них, но вся его карьера была неразрывно связана с командой M-Sport и техникой Ford. 

Руководитель M-Sport Ричард Милленер ранее говорил, что хотел бы продолжать сотрудничество с гонщиком. 

«Мы уже давно работаем с Элфином, – объяснил он. – Команда и Малкольм [Уилсон, владелец M-Sport] многое инвестировали в него, и нам бы не хотелось, чтобы он ушел. Мы готовы биться за него, насколько хватит сил. Думаю, всем понятно, что у нас нет таких ресурсов, как у других команд, но мы сделаем все возможное». 

Он добавил: «Нам хочется, чтобы он остался и выигрывал для нас гонки. Но мы отлично понимаем, что являемся частной командой в коммерческом окружении. Нам нужно продавать больше машин [Ford Fiesta] R5 – и это для нас реальный приоритет. Так что мы постараемся удержать Элфина, но нужно оставаться реалистами».

В настоящий момент единственным официально подтвержденным гонщиком Toyota на будущий год остается Калле Рованпера. Контракты Криса Мика и Яри-Матти Латвалы заканчиваются в конце этого сезона, и с обоими сейчас продолжаются переговоры. По данным Motorsport.com, пока еще рано говорить о согласии сторон. 

Себастьен Ожье также остается кандидатом в японскую команду. Однако выкупить его долгосрочный контракт у Citroen будет очень сложно и дорого.

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota Yaris WRC

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota Yaris WRC

Фото: Toyota Racing

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Дэвид Эванс

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14 нояб. - 17 нояб.

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