Эванс сохранил лидерство в Ралли Швеция, Ожье вышел на третью позицию

Пилот Toyota Элфин Эванс в Ралли Швеция увеличил отрыв от ближайшего преследователя, прошлогоднего чемпиона Отта Тянака до 17,2 секунд. Этап проходит в условиях аномально теплой погоды, так что завтра гонщики преодолеют всего один спецучасток. Если не произойдет ничего форс-мажорного, Эванс станет победителем Ралли Швеция.

На втором месте удержался победитель чемпионата прошлого года Отт Тянак, который в этом году выступает за Hyundai. В своем дебютном Ралли Монте-Карло за новую команду Тянак попал в аварию, однако уже в Швеции эстонец претендует на лидерство среди пилотов корейской марки.

Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье вышел на третье место, опередив своего напарника по Toyota, дебютанта Калле Рованпера. Финн шел третьим, но под конец уступил место опытному французу.

Россиянин Николай Грязин, выступающий в зачете WRC 2, на третьем субботнем спецучастке пропустил острый камень и повредил шину, потеряв на ее замене время. Он опустился на шестое место в своем классе и на 22-е в общем зачете.



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