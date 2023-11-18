Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония

По итогам аварийной и дождливой пятницы Элфин Эванс оказался едва ли не единственным, кто ехал достаточно быстро, но при этом избежал неприятностей. Его отрыв от занимающего второе место Себастьена Ожье достиг 1 минуты и 50 секунд – и в субботу гонщику было важно выбрать правильный темп.

К счастью для Элфина, погода улучшилась, и асфальтовые дорожки острова Хонсю высохли, что значительно снизило риск (правда, под вечер прошел короткий снегопад, но он не оказал серьезного влияния на ход гонки). Эванс все сделал правильно – он всего дважды показал лучшее время на спецучастках и заметно подпустил преследователей, но по-прежнему имеет минуту с четвертью запаса.

Положение в гонке в целом не претерпело изменений по ходу для – разве что экипажи на технике топового зачета оттеснили назад «выскочек» из RC2, которые временно поднялись на четвертую, пятую и шестую строчки.

Впереди же по-прежнему трио Toyota, что обещает марке не просто первую победу на домашнем этапе чемпионата мира, но и весь призовой подиум.

Фото: Red Bull Content Pool Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Эсапекка Лаппи остается единственным, кто может испортить японцам праздник, но занимающий четвертое место гонщик Hyundai проигрывает уже более трех минут и едва ли догонит даже идущего третьим чемпиона Калле Рованперу.

Отт Тянак, вынужденный большую часть дня сражаться с запотевающим лобовым стеклом, пока пятый, но лидера M-Sport Ford догоняет Такамото Кацута, который в субботу выиграл на домашних дорожках пять из восьми скоростных участков.

Фото: Red Bull Content Pool Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Среди экипажей на технике RC2 Андреас Миккельсен на Skoda Fabia и Грегуар Мюнстер а Ford продолжают спор за победу, а Николай Грязин уверенно держится в призовой зоне

К сожалению, входивший в десятку экс-пилот Ф1 Хейкки Ковалайнен сошел с оказавшей трансмиссией.

Участникам этапа осталось преодолеть до финиша шесть допов.

Положение на Ралли Япония после СУ16