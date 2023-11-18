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Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония

Валлийский гонщик Toyota растерял в субботу треть своего преимущества над преследователями, но и оставшийся запас должен позволить ему без проблем доехать до вершины пьедестала

Том Ховард
Автор Том Ховард
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Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

По итогам аварийной и дождливой пятницы Элфин Эванс оказался едва ли не единственным, кто ехал достаточно быстро, но при этом избежал неприятностей. Его отрыв от занимающего второе место Себастьена Ожье достиг 1 минуты и 50 секунд – и в субботу гонщику было важно выбрать правильный темп. 

К счастью для Элфина, погода улучшилась, и асфальтовые дорожки острова Хонсю высохли, что значительно снизило риск (правда, под вечер прошел короткий снегопад, но он не оказал серьезного влияния на ход гонки). Эванс все сделал правильно – он всего дважды показал лучшее время на спецучастках и заметно подпустил преследователей, но по-прежнему имеет минуту с четвертью запаса. 

Положение в гонке в целом не претерпело изменений по ходу для – разве что экипажи на технике топового зачета оттеснили назад «выскочек» из RC2, которые временно поднялись на четвертую, пятую и шестую строчки.  

Впереди же по-прежнему трио Toyota, что обещает марке не просто первую победу на домашнем этапе чемпионата мира, но и весь призовой подиум. 

Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Эсапекка Лаппи остается единственным, кто может испортить японцам праздник, но занимающий четвертое место гонщик Hyundai проигрывает уже более трех минут и едва ли догонит даже идущего третьим чемпиона Калле Рованперу. 

Отт Тянак, вынужденный большую часть дня сражаться с запотевающим лобовым стеклом, пока пятый, но лидера M-Sport Ford догоняет Такамото Кацута, который в субботу выиграл на домашних дорожках пять из восьми скоростных участков. 

Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Среди экипажей на технике RC2 Андреас Миккельсен на Skoda Fabia и Грегуар Мюнстер  а Ford продолжают спор за победу, а Николай Грязин уверенно держится в призовой зоне 

К сожалению, входивший в десятку экс-пилот Ф1 Хейкки Ковалайнен сошел с оказавшей трансмиссией. 

Участникам этапа осталось преодолеть до финиша шесть допов.

Положение на Ралли Япония после СУ16

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 2 ч 26:30.9
2

France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:14.3
3

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:38.9
4

Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +3:12.2
5 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +3:36.7
6

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +3:50.5
7 (1)

Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эрикссен

Toksport WRT 3

 Škoda Fabia RS Rally2 +5:09.1
8 (2) Netherlands Грегуар Мюнстер
Belgium Луи ЛукаM-Sport		 Ford Puma Rally1 +5:14.6
9 (3)

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 3
 Škoda Fabia RS Rally2 +5:52.0
10 (4)

Poland Каетан Каетанович
Poland Мацей Щепаняк

 Škoda Fabia RS Rally2

+12:47.7

 

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