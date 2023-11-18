Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония
Валлийский гонщик Toyota растерял в субботу треть своего преимущества над преследователями, но и оставшийся запас должен позволить ему без проблем доехать до вершины пьедестала
По итогам аварийной и дождливой пятницы Элфин Эванс оказался едва ли не единственным, кто ехал достаточно быстро, но при этом избежал неприятностей. Его отрыв от занимающего второе место Себастьена Ожье достиг 1 минуты и 50 секунд – и в субботу гонщику было важно выбрать правильный темп.
К счастью для Элфина, погода улучшилась, и асфальтовые дорожки острова Хонсю высохли, что значительно снизило риск (правда, под вечер прошел короткий снегопад, но он не оказал серьезного влияния на ход гонки). Эванс все сделал правильно – он всего дважды показал лучшее время на спецучастках и заметно подпустил преследователей, но по-прежнему имеет минуту с четвертью запаса.
Положение в гонке в целом не претерпело изменений по ходу для – разве что экипажи на технике топового зачета оттеснили назад «выскочек» из RC2, которые временно поднялись на четвертую, пятую и шестую строчки.
Впереди же по-прежнему трио Toyota, что обещает марке не просто первую победу на домашнем этапе чемпионата мира, но и весь призовой подиум.
Фото: Red Bull Content Pool
Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Эсапекка Лаппи остается единственным, кто может испортить японцам праздник, но занимающий четвертое место гонщик Hyundai проигрывает уже более трех минут и едва ли догонит даже идущего третьим чемпиона Калле Рованперу.
Отт Тянак, вынужденный большую часть дня сражаться с запотевающим лобовым стеклом, пока пятый, но лидера M-Sport Ford догоняет Такамото Кацута, который в субботу выиграл на домашних дорожках пять из восьми скоростных участков.
Фото: Red Bull Content Pool
Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2
Среди экипажей на технике RC2 Андреас Миккельсен на Skoda Fabia и Грегуар Мюнстер а Ford продолжают спор за победу, а Николай Грязин уверенно держится в призовой зоне
К сожалению, входивший в десятку экс-пилот Ф1 Хейкки Ковалайнен сошел с оказавшей трансмиссией.
Участникам этапа осталось преодолеть до финиша шесть допов.
Положение на Ралли Япония после СУ16
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
|
Элфин Эванс
|Toyota GR Yaris Rally1
|2 ч 26:30.9
|2
|
Себастьен Ожье
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:14.3
|3
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:38.9
|4
|
Эсапекка Лаппи
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+3:12.2
|5
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+3:36.7
|6
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+3:50.5
|7 (1)
|
Андреас Миккельсен
Toksport WRT 3
|Škoda Fabia RS Rally2
|+5:09.1
|8 (2)
| Грегуар Мюнстер
Луи ЛукаM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+5:14.6
|9 (3)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 3
|Škoda Fabia RS Rally2
|+5:52.0
|10 (4)
|
Каетан Каетанович
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+12:47.7
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