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WRC / Отчет о секции

Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло

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Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло
Автор:
, Редактор
25 янв. 2020 г., 15:11

Россиянин Николай Грязин столкнулся с техническими проблемами и опустился на четвертую строчку в зачете WRC 2.

Гонщики Toyota сохранили лидерство в Ралли Монте-Карло. Однако в субботу вперед вышел Элфин Эванс, который после последнего в этот день спецучастка опережает Себастьена Ожье на 4,9 секунды.

При этом три из четырех субботних спецучастков выиграл гонщик Hyundai Тьерри Невилль. Благодаря этим победам Невилль теперь отстает от Ожье всего на 1,5 секунды. Четвертое место сохранил девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб, который также выступает на Hyundai. При этом Леб отстал от лидеров уже более чем на две минуты.

Российский экипаж заводской команды Hyundai Николая Грязина и Ярослава Федорова на десятом спецучастке столкнулся с техническими проблемами. Машина смогла дотянуть до финиша, однако Грязин потерял время и опустился на четвертую позицию в зачете WRC 2. К счастью, к старту 11-го спецучастка проблему удалось решить.

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Серия WRC
Автор Сергей Иванов

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