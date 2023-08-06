Эванс одержал историческую победу на Ралли Финляндия

Финский этап, который благодаря своим быстрым и сложным дорогам, по обочинам которых собираются тысячи болельщиков, давно стал классикой мирового ралли. Считается, что выиграть его могут только те, кто с юных лет учится управлять машиной в подобных условиях.

В исторической летописи, конечно, есть несколько исключений – однако среди тех, кто не представляет Финляндию или Эстонию, только великому Себастьену Лебу удавалось одержать на этом этапе больше одной победы за карьеру.

Точнее, такой статистика была до 2023 года, так как в этот уик-энд к обладателю девяти титулов присоединился в почетном списке Элфин Эванс.

Валлиец уже выиграл Ралли Финляндия в 2021-м, но в этот раз явно не выглядел фаворитом. После недавней убедительной победы в Эстонии таким казался лидер сезона WRC Калле Рованпера – гонщик Toyota действительно возглавил гонку в пятницу, однако перевернул машину на СУ8.

Действующий чемпион даже не смог вернуться в борьбу на следующий день из-за того, что оказался поврежден силовой каркас безопасности.

Вместе с Рованперой из борьбы в самом начале выбыли и еще два серьезных претендента: Эсапекка Лаппи из Hyundai улетел с дороги, а прошлогодний победитель Отт Тянак из M-Sport «поймал» большой придорожный камень.

После этого в лидеры и вышел Эванс – который не упустил своего шанса.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Перед стартом субботней программы Эванс опережал Тьерри Невилля на семь секунд, однако лучшие результаты на семи спецучастках подряд не оставили сомнений в итоговом успехе Элфина.

В воскресенье он довел дело до логического завершения, став сильнейшим в седьмой раз за карьеру – и во второй на Ралли Финляндия. Эффектной точкой для 34-летнего спортсмена стало лучшее время на завершавшем гонку бонусном спецучастке.

Невилль остался вторым, так и не выиграв за всю гонку ни одного допа, а третью позицию в остром противостоянии с последним оставшимся в группе лидеров финном Теему Суниненом добыл Такамото Кацута. Для японского гонщика Toyota это дебютный подиум в нынешнем чемпионате.

«Играющий босс» Toyota Яри-Матти Латвала, который решил ненадолго вернуться в пилотское кресло, не смог угнаться за молодежью и лишь стал объектом шуток со стороны своего штурмана Юхо Хяннинена. Ветеран финишировал пятым и последним в топовом зачете.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

В «младшем» классе RC2 после сложностей первого дня, когда его машину закрутило на сырой трассе, сильнейшим стал Оливер Сольберг на Skoda. Выступающий под шведским флагом сын норвежского чемпиона мира Петтера Сольберга к финишу уехал от соперников на полминуты.

При этом из-за особенностей регламента гонщик не боролся в этот уик-энд за очки в WRC2. Так что формально победителем этапа оказался Сами Паяри на такой же Fabia, а третьими стали Николай Гразин с Константином Александровым. Кроме того, экипаж россиян показал лучшее время на финальном СУ, заработав максимальный бонус.

Также отметим дуэт казахстанских гонщиков – несмотря за две аварии за три дня, Петр Бородин и Роман Чепрасов добрались до финиша своей дебютной гонки WRC за рулем Ford Fiesta.

Сезон мирового ралли продолжится 8-10 сентября на дорогах Греции.

Результаты бонусного СУ22 Ралли Финляндия

готовятся

Итоговое положение на Ралли Финляндия

Поз. Экипаж Машина Класс Время / Отст. 1 Элфин Эванс Скотт Мартин Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2 ч 33:11.3 2 Тьерри Невилль Мартейн Видаге Hyundai i20 N Rally1 RC1 39.1 3 Такамото Кацута Аарон Джонстон Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:36.7 4 Теему Сунинен Микко Марккула Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:41.0 5 Яри-Матти Латвала

Юхо Хяннинен Toyota GR Yaris Rally1 RC1 4:09.4 6 Оливер Сольберг Эллиотт Эдмондсон Škoda Fabia RS Rally2 RC2 9:33.6 7 Сами Паяри Энни Мялкенен Škoda Fabia RS Rally2 RC2 10:03.7 8 Адриен Фурмо

Александр Кориа Ford Fiesta Rally2 RC2 10:37.5 9 Николай Грязин Константин Александров Škoda Fabia RS Rally2 RC2 11:11.5 10 Андреас Миккельсен Торстейн Эриксен Škoda Fabia RS Rally2 RC2 11:35.2 Дополнительная информация: Том Говард