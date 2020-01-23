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WRC / Новость

Эванс не нашел оправданий для неудачи перед дебютом в Toyota

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Эванс не нашел оправданий для неудачи перед дебютом в Toyota
Автор:
, редактор
23 янв. 2020 г., 10:53

Победитель одного ралли в карьере уверен, что в японской команде шансы на успех будут в его руках.

На этой неделе Элфин Эванс дебютирует в WRC в составе Toyota, в которую перешел в завершившееся межсезонье. Ралли Монте-Карло будет для британца первым в новой команде, и он уверен, что теперь не сможет найти причин для собственных неудач.

«Не буду искать оправданий, в M-Sport у меня были действительно хорошие машины, но по тем или иным причинам я не мог превратить их потенциал в нужные результаты, – сказал Эванс. – Но теперь я полностью сосредоточен на будущем и возможностях, что передо мной лежат. Мы знаем, насколько сильна машина, и я верю, что все еще улучшаю свой пилотаж. Я хочу продолжить эту тенденцию, становиться все быстрее и выжать максимум из следующих двух лет с Toyota.

Сейчас у меня не может быть оправданий. Мы знаем свое положение, я только хочу увидеть нас на фоне конкурентов. У меня хорошие ощущения и от машины, и от команды».

Перед стартом в Монте-Карло Эванс провел последние тесты на прошлой неделе, и отметил, что попал сразу в несколько разных погодных условий.

«Тесты были интересными, – сказал Эванс. – Все было хорошо, только погода переменчивая. Первый заезд у нас был посуху. По ходу второго заезда пошел дождь, а после обеда по дороге текли реки, а когда стемнело, пошел снег. Обычно хочется стабильной погоды, чтобы почувствовать изменения, которые вносишь в новую машину. Но для меня это оказалось невозможным. 

В то же время, мне было важно почувствовать, как машина ведет себя в меняющихся условиях. Условия были не идеальными, но оценить в них машину было полезно».

Дополнительная информация: Дэвид Эванс

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Элфин Эванс
Автор Иван Матушкин

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