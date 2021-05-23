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WRC / Ралли Португалия Отчет о гонке

Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия

Автор:
, Главный редактор

Победа позволила британцу вплотную подобраться к лидирующему в чемпионате Себастьену Ожье

Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия

Элфин Эванс на Toyota стал победителем Ралли Португалия, примерно на полминуты опередив ближайшего преследователя, Дани Сордо на Hyundai. Еще один пилот Toyota, действующий чемпион мира Себастьен Ожье, замкнул призовую тройку.

 

Первая гравийная гонка сезона запомнится прежде всего как большая неудача корейской команды. В первый день гонки достаточно долго экипажи Hyundai занимали три первых позиции – однако в итоге Тьерри Невилль и Отт Тянак (незадолго до старта заключившие с Hyundai новые многолетние контракты) потеряли очень много времени из-за своих ошибок и смогли заработать зачетные очки только благодаря двум лучшим временам на призовом спецучастке. В воскресенье единственной надеждой корейцев оставался Сордо – но испанец столкнулся с нехваткой сцепления с трассой, и за 5 воскресных спецучастков отставание Сордо от лидера увеличилось примерно втрое.

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Победа позволила Эвансу не только переместиться с 3-го места в общем зачете на 2-е, поменявшись позициями с Невиллем – но и вплотную подобраться к лидирующему в общем зачете Ожье. Француза и британца теперь разделяет 2 балла, в то время как Невилль уступает лидеру уже 22 очка.

Россиянин Николай Грязин закончил гонку на 4-м месте в своей категории WRC 2. В первый день соревнований москвич вел плотную борьбу с лидерами класса, известными по выступлениям в топовой категории Теему Суниненом и Эсапеккой Лаппи – однако в субботу Николай сильно отстал от финских гонщиков из-за проблем с работой системы турбонаддува. 

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Босс Hyundai матом приказал пилоту выиграть Ралли Португалия

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Босс Hyundai матом приказал пилоту выиграть Ралли Португалия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Автор Кирилл Качнов

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