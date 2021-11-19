Эванс и Ожье почти вровень закончили первый день финала WRC

В Монце стартовала финальная гонка мирового ралли – перед ее началом Себастьен Ожье на 17 очков опережал своего партнера по Toyota Элфина Эванса. В этот раз, в отличие от прошлого года, прогноз погоды не обещает заморозков и снега, однако предсказать развязку все равно невозможно.

С утра казалось, что Ожье уверенно уходит в отрыв: три победы на четырех первых спецучастках позволили французу оторваться от Эванса на 6,5 секунд. Однако затем валлиец перехватил инициативу и трижды подряд переиграл семикратного чемпиона.

В итоге именно Элфин закончил день лидеров, Ожье уступает ему 1,4 секунды. При этом на СУ5 Себа сдержали технические неполадки – тормоз его машины постоянно оставался слегка нажатым, замедляя француза.

Все остальные отстали уже намного серьезней. Быстрейший гонщик Hyundai Тьерри Невилль проигрывает уже почти 22 секунды, в свою очередь опережая на три еще одного представителя корейской марки Дани Сордо. Во второй половине дня, когда участники ралли соревновались на знаменитом автодроме Ф1, оба выиграли по одному допу.

Оливер Сольберг и Такамото Кацута замыкают шестерку лидеров, продливший контракт с M-Sport на 2022 год Гус Гринсмит идет седьмым.

В зачете RC2 почти до конца дня лидировал российский экипаж Николая Грязина, однако на предпоследнем спецучастке их Skoda влетела в бетонный блок, что позволило двум соперникам выйти вперед.

Еще меньше повезло Адриену Фурмо: тот перевернул Ford Fiesta на СУ3, занимая шестое место в гонке.

Червертый спецучасток пришлось остановить и позже вовсе отменить, так как одному из зрителей потребовалась помощь медиков, и на трассу отправили машину «скорой помощи».

Положение в Ралли Монца после СУ6 (будет скорректировано после СУ7):

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Фото: Toyota Racing