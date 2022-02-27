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WRC / Ралли Швеция Новости

Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии

За несколько часов до этого валлиец получил 10-секундный штраф

Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии
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Во время первого воскресного спецучастка на Ралли Швеции гонщик Toyota Элфин Эванс попал в аварию. Проезжая поворот, валлиец задел снежный сугроб и развернулся. Из-за столкновения на большой скорости передняя часть автомобиля оказалась повреждена настолько, что Эванс уже не сможет продолжить борьбу за победу. Перед первым воскресным допом экипаж пилота шел на второй позиции – правда, и вчера не обошлось без приключений.

 

По ходу вечернего субботнего спецучастка Эванс буквально проехал сквозь снежный бруствер, который отделяет границы трассы. Поскольку вернуться внутрь трека валлийцу не удалось, он продолжил движение за пределами «отчерченной» траектории и таким образом смог все равно пересечь отсечку хронометража.

 

Через некоторое время после этого инцидента экипаж Эванса был вызван к стюардам. По итогам разбирательства гонщика наказали десятисекундным штрафом за отклонение от назначенного организаторами маршрута. Так что воскресенье валлиец начал не с отставанием в 8.3 секунды, а в 18.3 с., но, как описано выше, из-за утренней аварии Эванс не сможет продолжить борьбу. К тому же, как оказалось, на его машине не работает гибридная часть силовой установки. 

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