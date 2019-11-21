Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
19 Минут
:
16 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Поделились
Комментарии
«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
Автор:
21 нояб. 2019 г., 10:59

Шестикратный чемпион мира удивился заявлению Citroën, в котором компания связала его уход из команды и решением марки прекратить выступления в чемпионате мира по ралли.

После объявления о возвращении Peugeot в WEC концерн PSA решил свернуть программу Citroen в мировом ралли. Официальной причиной ухода компания назвала отказ Себастьена Ожье продолжать выступать за команду в 2020 году и отсутствие гонщиков высокого уровня, которые могли бы заменить его.

«Возможно, коммуникации не всегда были сильной стороной Citroen, – сказал Ожье Motorsport.com, комментируя это заявление. – Когда они говорят, что других достойных гонщиков сейчас нет, я нахожу это неуважением к моим коллегам по спорту».

Говоря о причинах ухода из Citroen, Ожье объяснил: «Одна их главных причин, которые привели к этому решение – темпы развития машины. Скорости ее развития было недостаточно, и я был не единственным, кто говорил в об этом в прошедшем сезоне. У любого, кто пилотировал эту машину, ощущения были такими же».

Читайте также:

Ожье заверил, что не жалеет о решении в начале 2019-го вернуться в команду, в составе которой начинал карьеру в WRC.

«Когда я пришел в команду, то осознавал сложность задачи, и она меня не пугала. Вот почему даже сегодня я вовсе не жалею о том, что принял этот вызов, даже если добиться успеха не удалось», – сказал француз.

Ожидается, что на следующей неделе Ожье будет объявлен гонщиком Toyota вместе с Элфином Эвансом и Калле Рованперой. Свои планы на 2020-й Себастьен комментировать отказался.

Следующая новость
Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

Предыдущая новость

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Команды Citroen WRT
Автор Дэвид Эванс

WRC Следующая сессия

Ралли Австралия

Ралли Австралия

14 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Самое важное:

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
WRC

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
WRC

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду

Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году
WRC

Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году

Toyota объявит состав пилотов WRC на следующей неделе. Эванс и Ожье?
WRC

Toyota объявит состав пилотов WRC на следующей неделе. Эванс и Ожье?

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.