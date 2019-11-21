«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

После объявления о возвращении Peugeot в WEC концерн PSA решил свернуть программу Citroen в мировом ралли. Официальной причиной ухода компания назвала отказ Себастьена Ожье продолжать выступать за команду в 2020 году и отсутствие гонщиков высокого уровня, которые могли бы заменить его.

«Возможно, коммуникации не всегда были сильной стороной Citroen, – сказал Ожье Motorsport.com, комментируя это заявление. – Когда они говорят, что других достойных гонщиков сейчас нет, я нахожу это неуважением к моим коллегам по спорту».

Говоря о причинах ухода из Citroen, Ожье объяснил: «Одна их главных причин, которые привели к этому решение – темпы развития машины. Скорости ее развития было недостаточно, и я был не единственным, кто говорил в об этом в прошедшем сезоне. У любого, кто пилотировал эту машину, ощущения были такими же».

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Ожье заверил, что не жалеет о решении в начале 2019-го вернуться в команду, в составе которой начинал карьеру в WRC.

«Когда я пришел в команду, то осознавал сложность задачи, и она меня не пугала. Вот почему даже сегодня я вовсе не жалею о том, что принял этот вызов, даже если добиться успеха не удалось», – сказал француз.

Ожидается, что на следующей неделе Ожье будет объявлен гонщиком Toyota вместе с Элфином Эвансом и Калле Рованперой. Свои планы на 2020-й Себастьен комментировать отказался.