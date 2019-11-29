Этап WRC в Чили отменен
Протесты, которые начались в столице южноамериканской страны чуть больше месяца назад, затронули и регион, где проложен маршрут Ралли Чили. Однако причиной отмены гонки стали проблемы не с безопасностью, а с финансированием.
Ралли Чили, которое должно было пройти в апреле в статусе чемпионата мира по ралли, отменено по инициативе промоутеров соревнований. Окончательное решение об отмене гонки было принято во вторник на специальном совещании в чилийском министерстве спорта.
Причиной стали протесты, которые начались в октябре в столице страны Сантьяго после повышения расценок на общественный транспорт, уже привели к временному введению чрезвычайного положения и комендантского часа и постепенно распространяются на другие регионы.
Эти события уже привели к гибели нескольких десятков человек – однако к отмене ралли привели незапланированные траты, на которые были вынуждены пойти из-за протестов власти региона Био-Био – именно по его территории проходит трасса гонки. При этом были использованы в том числе средства, которые изначально планировалось потратить на поддержку этапа чемпионата мира. Таким образом, организаторы гонки оказались не в состоянии дать представителям FIA необходимые финансовые гарантии.
Промоутеры Ралли Чили рассчитывают, что гонка сможет вернуться в календарь мирового первенства уже в 2021 году.
Напомним, что последний этап чемпионата мира этого года – Ралли Австралия – также был отменен из-за затронувших регион проведения гонки лесных пожаров.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Дэвид Эванс
Этап WRC в Чили отменен
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Шейкдаун
|
ср 13 нояб.
чт 14 нояб.
|
16:00
08:00
|
|Первый день
|
чт 14 нояб.
чт 14 нояб.
|
00:30
16:30
|
|Второй день
|
чт 14 нояб.
пт 15 нояб.
|
17:00
09:00
|
|Третий день
|
пт 15 нояб.
сб 16 нояб.
|
16:33
08:33
|
|Четвертый день
|
сб 16 нояб.
вс 17 нояб.
|
15:03
07:03
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта