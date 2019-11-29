WRC
WRC
R
WRC
Ралли Великобритания
03 окт.
-
06 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Этап WRC в Чили отменен

Поделились
Комментарии
Этап WRC в Чили отменен
Автор:
29 нояб. 2019 г., 08:52

Протесты, которые начались в столице южноамериканской страны чуть больше месяца назад, затронули и регион, где проложен маршрут Ралли Чили. Однако причиной отмены гонки стали проблемы не с безопасностью, а с финансированием.

Ралли Чили, которое должно было пройти в апреле в статусе чемпионата мира по ралли, отменено по инициативе промоутеров соревнований. Окончательное решение об отмене гонки было принято во вторник на специальном совещании в чилийском министерстве спорта.

Причиной стали протесты, которые начались в октябре в столице страны Сантьяго после повышения расценок на общественный транспорт, уже привели к временному введению чрезвычайного положения и комендантского часа и постепенно распространяются на другие регионы.

Эти события уже привели к гибели нескольких десятков человек – однако к отмене ралли привели незапланированные траты, на которые были вынуждены пойти из-за протестов власти региона Био-Био – именно по его территории проходит трасса гонки. При этом были использованы в том числе средства, которые изначально планировалось потратить на поддержку этапа чемпионата мира. Таким образом, организаторы гонки оказались не в состоянии дать представителям FIA необходимые финансовые гарантии.

Промоутеры Ралли Чили рассчитывают, что гонка сможет вернуться в календарь мирового первенства уже в 2021 году.

Напомним, что последний этап чемпионата мира этого года – Ралли Австралия – также был отменен из-за затронувших регион проведения гонки лесных пожаров.

Читайте также:

Следующая новость
Toyota объявила о контракте с Ожье и Эвансом

Предыдущая новость

Toyota объявила о контракте с Ожье и Эвансом
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Автор Дэвид Эванс

База данных

Ралли Австралия

Ралли Австралия

14 нояб. - 17 нояб.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Шейкдаун
ср 13 нояб.
чт 14 нояб.
16:00
08:00
Первый день
чт 14 нояб.
чт 14 нояб.
00:30
16:30
Второй день
чт 14 нояб.
пт 15 нояб.
17:00
09:00
Третий день
пт 15 нояб.
сб 16 нояб.
16:33
08:33
Четвертый день
сб 16 нояб.
вс 17 нояб.
15:03
07:03
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Сироткин может заменить Расселла в Абу-Даби

42мин
2
Формула 1

Онлайн. Гран При Абу-Даби: первая тренировка

30мин
3
Формула 1

Как это было: Гран При Абу-Даби'12, где Кими Райкконен произнес культовые слова

4
Формула 1

Ferrari выиграет, Халк уйдет без очков: пять смелых прогнозов на Гран При Абу-Даби

5
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

Самое важное:

Этап WRC в Чили отменен
WRC

Этап WRC в Чили отменен

Toyota объявила о контракте с Ожье и Эвансом
WRC

Toyota объявила о контракте с Ожье и Эвансом

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
WRC

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
WRC

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.