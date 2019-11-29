Этап WRC в Чили отменен

Ралли Чили, которое должно было пройти в апреле в статусе чемпионата мира по ралли, отменено по инициативе промоутеров соревнований. Окончательное решение об отмене гонки было принято во вторник на специальном совещании в чилийском министерстве спорта.

Причиной стали протесты, которые начались в октябре в столице страны Сантьяго после повышения расценок на общественный транспорт, уже привели к временному введению чрезвычайного положения и комендантского часа и постепенно распространяются на другие регионы.

Эти события уже привели к гибели нескольких десятков человек – однако к отмене ралли привели незапланированные траты, на которые были вынуждены пойти из-за протестов власти региона Био-Био – именно по его территории проходит трасса гонки. При этом были использованы в том числе средства, которые изначально планировалось потратить на поддержку этапа чемпионата мира. Таким образом, организаторы гонки оказались не в состоянии дать представителям FIA необходимые финансовые гарантии.

Промоутеры Ралли Чили рассчитывают, что гонка сможет вернуться в календарь мирового первенства уже в 2021 году.

Напомним, что последний этап чемпионата мира этого года – Ралли Австралия – также был отменен из-за затронувших регион проведения гонки лесных пожаров.