Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai
По мнению Джорджа Дональдсона, эстонский пилот стал взрослее и уже сейчас готов бороться за свой второй чемпионский титул
Финал Ралли Хорватия сложился в пользу Калле Рованперы, а пилот заводской команды Hyundai, чемпион 2019 года Отт Тянак финишировал вторым. Все решила погода и выбор шин: Тянак сделал ставку на дождь, и в середине дистанции он действительно пошел, позволив гонщику Hyundai выйти в лидеры.
Однако перед последним спецучастком трасса высохла, и Рованпера смог отыграться. Несмотря на это раллийный эксперт и бывший менеджер нескольких легендарных раллийных команд Джордж Дональдсон отметил выступление именно Тянака.
«Даже несмотря на то, что в финале победа досталась другому, для меня пилотирование Тянака было блестящим. – читирует Дональдсона издание Dirt Fish. – Особенно его прорыв в лидеры перед последнем спецучастком.
Это одно из лучших выступлений Тянака за всю его карьеру. Однако это ралли, и здесь никогда не бывает так, чтобы все складывалось идеально.
Сегодня мы увидели, что Отт стал очень зрелым. Он ехал очень технично, не допускал никаких ошибок и не брал неоправданного риска. Так чемпионаты и выигрывают.
Не надо забывать, что в середине Ралли Хорватия от отставал от лидера также, как Элфин Эванс. А к финишу Эванс был в трех минутах позади Тянака».