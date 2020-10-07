Экс-руководитель WRC вошел в штаб Motorsport Network

Бывший руководитель WRC Promoter Оливер Сьесла присоединился к Motorsport Network. В течении восьми лет он отвечал за коммерческую активность чемпионата мира по ралли WRC. Теперь Сьесла будет отвечать за работу департаментов Live и Racing в MSN.

Сьесла 22 года проработал в спортивной и медийной индустриях. Он занимал ключевые посты при организации чемпионата Европы по футболу 2008 года и в Английской Премьер-лиге. Также он отвечал за продажу международных прав на трансляцию матчей итальянской Серии А.