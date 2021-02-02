Экипажам WRC приказали иметь в машине две лопаты

Во время проведения второго этапа чемпионата мира по ралли не будут допущены к старту автомобили, на борту которых не будет двух лопат и двух комплектов теплой одежды. Такое требование сегодня озвучили организаторы этапа, который пройдет в районе финского города Рованиеми, расположенного всего на 8 километров южнее Полярного круга.

Ранее в столь высоких широтах гонки чемпионата мира не проводились ни разу – да и в этом году этап под названием Ралли Арктика попал в календарь WRC только после отмены Ралли Швеция из-за эпидемиологической обстановки. Поэтому требование является для участников чемпионата мира является не слишком привычным. Хоть и вполне логичным в условиях большого количества снега, низких температур воздуха, проведения гонки в малонаселенной местности и запрета на присутствие зрителей на спецучастках.

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Также организаторы обнародовали маршрут гонки. Ее дистанция составит 251 км, разбитый на 10 спецучастков. Гонка начнется в пятницу (26 февраля) из закончится в воскресенье, при этом заметную часть дистанции экипажам предстоит проехать в темное время суток.