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WRC Новости

Экипаж Hyundai на тестах WRC упал в реку

Автор:
, главный редактор

Машину нового поколения не удержал под контролем пилот, который в последние годы активнее всего критиковал новые техтребования

Экипаж Hyundai на тестах WRC упал в реку

Тьерри Невилль и штурман Мартин Видаге попали в больницу после субботней аварии на тестах, которые выступающая в чемпионате мира по ралли команда Hyundai провела во Франции. Впрочем, оба спортсмена были отпущены из больницы вечером того же дня – и в официальных сообщениях упоминается лишь некая травма плеча, полученная Видаге.

Команда не стала делиться подробностями аварии – но по просочившимся в сеть кадрам видно, что после вылета с дороги и нескольких переворотов автомобиль i20 N получил весьма серьезные повреждения и упал в неглубокую реку.

 

Судя по всему, одной из причин инцидента стала плохая погода. Изначально команда рассчитывала провести заезды на чистых дорогах – но внезапно в Эльзасе, где проходили тесты, выпало большое количество снега. После инцидента коллектив принял решение продолжить заезды в другом регионе Франции, где погодные условия не столь экстремальны.

Авария Невилля стала вторым крупным инцидентом с участием автомобиля WRC нового поколения. Чуть раньше, в двадцатых числах ноября, Элфин Эванс разбил Toyota Yaris в ходе тестов на юге Франции. После этой аварии японской команде пришлось досрочно прервать заезды и вернуться на базу в Финляндии.

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