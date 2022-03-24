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Двигатели внутреннего сгорания останутся в ралли до 2030 года

В нынешнем десятилетии в WRC не ожидают революционных изменений в правилах

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Двигатели внутреннего сгорания останутся в ралли до 2030 года
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В 2022 году топ-класс чемпионата мира по ралли перешел на принципиально новые машины, созданные по регламенту Ралли1. Они получили гибридные силовые установки, которые вместе с батареями весят сильно больше прежних, а потому пришлось переделывать и всю остальную конструкцию.

Планируется, что следующая смена технического регламента произойдет в 2025 году, и новые параметры уже обсуждаются. Однако новый глава направления ралли в FIA Эндрю Уитли пообещал, что революционных изменений вроде отказа от двигателей внутреннего сгорания не будет.

«Следующее поколение раллийных машин не получит стольких изменений, как было в случае с Ралли1, – заявил Уитли. – Я бы сказал, что 80% деталей нынешних автомобилей продолжат использоваться в следующем поколении, а может даже и через поколение.

А вот уже затем последует техническая революция. Возможно это будут машины на водороде, возможно электромобили – по правде сказать, я не знаю даже.

Но в 2025 году, при переходе на новую технику, вы не увидите ничего революционного. Сейчас автомобильная индустрия нацелена на отказ от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, и мы будем следовать за этим трендом. До тех пор нас ждут эволюция, а не революция.

В этом заинтересованы и автопроизводители, причем не только те, кто уже с нами, но и другие крупные концерны из самых разных стран мира. По крайней мере если шасси, тормоза, подвеска, аэродинамика не меняются от поколения к поколению, команды успевают научиться выжимать из знакомой конструкции максимум.

У автопроизводителей сейчас и так много проблем. И коронавирус, и нарушение логистических цепочек. Если они принимают решение прийти в наш спорт, то им нужно знать, что годами не будет революционных изменений».

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