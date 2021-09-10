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WRC / Ралли Греция Отчет о секции

Две Toyota и Тянак лидируют в Ралли Греция по итогам пятницы

Автор:
, главный редактор

Главными неудачниками дня стали пилоты, которые делят вторую строчку общего зачета

Две Toyota и Тянак лидируют в Ралли Греция по итогам пятницы

Калле Рованпера, выступающий за команду Toyota, стал лидером Ралли Греция – очередного этапа чемпионата мира – после первого дня гонки. Финн примерно на четыре секунды опережает ближайших преследователей – Отта Тянака (Hyundai) и лидера общего зачета Себастьена Ожье (Toyota). При этом первая тройка заметно оторвалась от остальных участников гонки – занимающий 4-е место Дани Сордо (Hyundai) уступает лидеру уже около полуминуты.

Сразу несколько экипажей заводских команд в первый день столкнулись с серьезными техническими проблемами. В частности, это произошло с пилотами, которые сейчас делят между собой второе место в чемпионате.

К примеру, на автомобиле Элфина Эванса (Toyota) возникли проблемы с КПП: одни передачи не хотели включаться – а на других коробка, наоборот, зависала. Возможности решить эту проблему не было до самого вечера, так как всю пятничную дистанцию экипажи должны были проехать без визита в сервис-парк. Тьерри Невилль (Hyundai) столкнулся сразу с несколькими неполадками и неисправностями, одной из которых стал отказ гидроусилителя руля. В результате ни британец, ни бельгиец по итогам пятницы не попали в число даже 15-ти лучших и отстают от лидера почти на 5 и 7минут соответственно.

Россиянин Николай Грязин после первого дня занимает 3-е место в своей категории WRC 2, проигрывая около двух минут лидеру. Напомним, московский гонщик впервые пилотирует в гонке новый для себя автомобиль Ford Fiesta – предыдущие этапы этого сезона Николай проехал на Volkswagen Polo.

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