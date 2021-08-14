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WRC / Ралли Бельгия Отчет о секции

Две Hyundai лидируют в Ралли Бельгия по итогам субботы

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, главный редактор

Отт Тянак из-за прокола откатился из первой тройки за пределы первой пятерки

Две Hyundai лидируют в Ралли Бельгия по итогам субботы

Экипажи Тьерри Невилля и Крейга Брина, представляющие заводскую команду Hyundai, возглавляют Ралли Бельгии по итогам двух из трех дней гонки. За день разрыв между товарищами по команде почти не изменился и составляет около 10 секунд – при этом занимающий третье место Элфин Эванс на Toyota отстает больше чем на 40 секунд.

После нескольких обидных поражений на предыдущих гонках для корейской марки принципиально важно выиграть бельгийский этап – и руководитель команды Андреа Адамо утром в субботу не стал скрывать, что дал своим пилотам некие «мягкие рекомендации». Впрочем, о том, что пилоты Hyundai едут по трассе не слишком агрессивно, можно догадаться по результатам субботних спецучастков. К примеру, Невилль, чей опыт выступлений в этой гонке заметно больше, чем у конкурентов, выиграл всего 2 допа из 8-ми состоявшихся за день.

Третий пилот Hyundai, экс-чемпион мира Отт Тянак, потерял место в первой тройке на первом же субботнем допе. Эстонец был вынужден менять колесо из-за прокола – и потерял больше обычного времени из-за проблем с домкратом. Вернувшись на трассу, пилот оказался непосредственно перед Брином и пропустил своего товарища по команде вперед только примерно через километр. По итогам субботы Тянак занимает 6-е место с очень большим (около 4-х минут) отставанием от первой пятерки. 

Перед эстонцем на 4-й и 5-й позициях расположились соперники из Toyota – Калле Рованпера и действующий чемпион мира Себастьен Ожье. Оба пилота японской марки по ходу субботы жаловались на нехватку сцепления с трассой из-за позднего прогрева шин и рассчитывают, что ситуация изменится с повышением температуры воздуха в воскресенье. В настоящий момент трех пилотов Toyota (Эванса, Рованперу и Ожье) разделяет меньше 8-ми секунд – и в воскресенье самая серьезная борьба наверняка развернется именно между ними за третью ступень подиума.

Суббота не обошлась без новых инцидентов. На первом спецучастке дня Пьер-Луи Лубе на частном Hyundai не удержался на трассе и застрял на склоне дорожной насыпи – а на втором в серьезную аварию попал Такамото Кацута на Toyota. После выхода из-под контроля пилота автомобиль снес столб. Японец и его штурман не пострадали, но уже не смогут вернуться в гонку в воскресенье.

«В быстром повороте, где все произошло, асфальт был не слишком ровным – и все-таки поворот был плавным, и его казалось возможным пройти полным газом, – рассказал японец об обстоятельствах аварии. – Но когда машина после прыжка на одной из кочек приземлилась, при ударе дернуло руль – и я не смог нормально повернуть. И полетел мимо поворота… Не знаю, поврежден ли каркас безопасности, но повреждения подвески сильные – и мы решили завтра не стартовать».

Николай Грязин после ошибки, которая не дала россиянину проехать все пятничные допы (москвич, как и Лубе, застрял на склоне насыпи), вновь вышел на старт и временами демонстрировал отличный темп. К примеру, дважды Николай был быстрее всех остальных пилотов на технике категории R5. В том числе на втором прохождении Холлебеке – самого длинного спецучастка гонки (25 км). Впрочем, в общем зачете спортсмен по-прежнему находится только в восьмом десятке.

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