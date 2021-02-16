Дроны будут охотиться на зрителей во время Ралли Арктика

В последние выходные февраля этап чемпионата мира по ралли впервые в истории пройдет в районе Полярного круга – в не слишком густо населенной местности вокруг города Рованиеми. Казалось бы, в этом регионе не стоит опасаться появления на трассе больших толп зрителей – однако на фоне продолжающейся пандемии коронавируса организаторы Ралли Арктика решили подстраховаться. Они не только объявили гонку закрытой для зрителей, но и заручились серьезной поддержкой местной полиции.

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Перекрытием дорог программа действий не ограничивается – ведь у многих в Лапландии есть снегоходы и в феврале это позволяет добраться до трассы гонки в объезд автомобильных дорог. В связи с этим полиция мобилизует все снегоходы, имеющиеся у нее – а также планирует активно подключить к патрулированию местности сотрудников службы, которая следит за состоянием лесов.

Также за дорогами, по которым проложены спецучастки гонки, будут следить полицейские дроны. Впрочем, наряду с негативной мотивацией у финских болельщиков есть и позитивная: события гонки будут активно освещаться общедоступным телеканалом YLE.