Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия Следующая / Ожье выступит на этапе WRC в Португалии
WRC / Ралли Хорватия Отчет об этапе

Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере

Молодой гонщик Toyota благодаря победе на финальном спецучастке отобрал лидерство в Отта Тянака и выиграл гонку

Том Ховард
Автор:
, News editor
Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Хорватская гонка началась под диктовку Калле Рованперы – по итогам пятницы он оторвался от преследователей на минуту с лишним. Однако прокол в субботу закрутил интригу и позволил Отту Тянаку из Hyundai подобраться к лидеру на расстояние 18 секунд. 

С самого утра воскресенья Рованпера пошел в контратаку и на первом же спецучастке отыграл еще 11 секунд – его соперник неверно выбрал шины, рассчитывая на дождь. Но затем полило, и уже Тянак дважды подряд брал верх, что позволило ему выйти в лидеры. 

Перед решающим СУ преимущество чемпиона мира 2019 года составляло всего 1,4 секунды. Однако к моменту старта ливень стих, а асфальт почти высох. Это вновь изменило расстановку сил: Калле справился с задачей лучше Отта, проехал 14-километровую дистанцию на 5,6 секунд быстрее – и одержал вторую подряд и четвертую в карьере победу.  

Читайте также:
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Горечь поражения команде Hyundai немного подсластил Тьерри Невилль, закончивший дистанцию третьим. Правда, и он едва не лишился результата, слетев с дорогу в канаву на финальных километрах гонки. Однако даже на двух проколотых колесах бельгиец смог добраться до финиша, удержав позицию. 

Для Невилля гонка оказалась удивительно богатой на всевозможные поломки и штрафы: в пятницу им со штурманом пришлось 800 метров толкать машину с отказавшим генератором, что привело к опозданию на пункт контроля, затем они превысили скорость на перегоне, после чего вновь получили штраф за позднее прибытие из-за затянувшегося ремонта в сервис-парке. 

Несмотря на все это, у Тьерри в этот раз была хорошая скорость (по темпу он всего трижды за всю гонку не попал в тройку быстрейших по итогам допа), что позволило опередить на финише Крейга Брина из M-Sport.

Вице-чемпион мира двух последних лет Элфин Эванс, заработавший на двух первых этапах сезона всего четыре очка, наконец-то добился более значимого результата, финишировав пятым. Валлийцу пришлось всю гонку отыгрываться после пятничных проблем, когда на его Toyota дважды спускало после проколов переднее левое колесо. 

Такамото Кацута стал шестым и последним из тех, кто завершил дистанцию на технике топовой категории. 

Большое число сходов в этот раз было вызвано проколами: из-за отсутствия «запасок» гонку прекратили Гус Гринсмит и Пьер-Луи Лубе. Адриен Фурмо поскользнулся на сыром асфальте, а для Оливера Сольберга схожий эпизод привел к пожару. 

Призер прошлого этапа в Швеции Эсапекка Лаппи налетел на большой камень у края асфальта, разбил подвеску и в итоге сошел чуть позже из-за полученных повреждений. 

В зачете WRC2 сильнейшим стал Йоан Россель, а вторым почти до самого конца оставался Николай Грязин. Однако на предпоследнем допе москвич потерял целую минуту (предварительно из-за прокола), что стоило ему двух потерянных позиций. 

Победа в Хорватии укрепила позиции Калле Рованперы в общем зачете WRC, его партнер по Hyundai Тьерри Невилль остался вторым. Сезон мирового ралли продолжится 20-22 мая в Португалии.

Результаты Ралли Хорватия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:48'21.5  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:48'25.8 4.300
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:48'42.5 1'41.000
4 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 2:51'29.3 3'07.800
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:52'07.5 3'46.000
6 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:56'30.0 8'08.500
7 France Йоан Россель
France Валентин Сарро 		Citroën C3 Rally2 RC2 2:58'22.5 10'01.000
8 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:59'22.7 11'01.200
9 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:59'33.4 11'11.900
10 Russian Federation Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:00'10.0 11'48.500
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия
Предыдущая новость

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия
Следующая новость

Ожье выступит на этапе WRC в Португалии

Ожье выступит на этапе WRC в Португалии
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Hyundai решила оспорить штраф своего гонщика, но затем передумала Ралли Хорватия
WRC

Hyundai решила оспорить штраф своего гонщика, но затем передумала

Рованпера захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Хорватия Ралли Хорватия
WRC

Рованпера захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Хорватия

Hyundai в ближайшие дни выберет нового главу раллийной команды Ралли Хорватия
WRC

Hyundai в ближайшие дни выберет нового главу раллийной команды

Отт Тянак Больше от
Отт Тянак
Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия Ралли Хорватия
WRC

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло Ралли Монте-Карло
WRC

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло

Победить еще до старта сезона? В Hyundai придумали, как это сделать
WRC

Победить еще до старта сезона? В Hyundai придумали, как это сделать

Самое важное:

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа
WRC WRC

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа

Hyundai решила оспорить штраф своего гонщика, но затем передумала
WRC WRC

Hyundai решила оспорить штраф своего гонщика, но затем передумала

Ожье выступит на этапе WRC в Португалии
WRC WRC

Ожье выступит на этапе WRC в Португалии

Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере
WRC WRC

Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.