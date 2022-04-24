Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере
Молодой гонщик Toyota благодаря победе на финальном спецучастке отобрал лидерство в Отта Тянака и выиграл гонку
Хорватская гонка началась под диктовку Калле Рованперы – по итогам пятницы он оторвался от преследователей на минуту с лишним. Однако прокол в субботу закрутил интригу и позволил Отту Тянаку из Hyundai подобраться к лидеру на расстояние 18 секунд.
С самого утра воскресенья Рованпера пошел в контратаку и на первом же спецучастке отыграл еще 11 секунд – его соперник неверно выбрал шины, рассчитывая на дождь. Но затем полило, и уже Тянак дважды подряд брал верх, что позволило ему выйти в лидеры.
Перед решающим СУ преимущество чемпиона мира 2019 года составляло всего 1,4 секунды. Однако к моменту старта ливень стих, а асфальт почти высох. Это вновь изменило расстановку сил: Калле справился с задачей лучше Отта, проехал 14-километровую дистанцию на 5,6 секунд быстрее – и одержал вторую подряд и четвертую в карьере победу.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Austral / Hyundai Motorsport
Горечь поражения команде Hyundai немного подсластил Тьерри Невилль, закончивший дистанцию третьим. Правда, и он едва не лишился результата, слетев с дорогу в канаву на финальных километрах гонки. Однако даже на двух проколотых колесах бельгиец смог добраться до финиша, удержав позицию.
Для Невилля гонка оказалась удивительно богатой на всевозможные поломки и штрафы: в пятницу им со штурманом пришлось 800 метров толкать машину с отказавшим генератором, что привело к опозданию на пункт контроля, затем они превысили скорость на перегоне, после чего вновь получили штраф за позднее прибытие из-за затянувшегося ремонта в сервис-парке.
Несмотря на все это, у Тьерри в этот раз была хорошая скорость (по темпу он всего трижды за всю гонку не попал в тройку быстрейших по итогам допа), что позволило опередить на финише Крейга Брина из M-Sport.
Вице-чемпион мира двух последних лет Элфин Эванс, заработавший на двух первых этапах сезона всего четыре очка, наконец-то добился более значимого результата, финишировав пятым. Валлийцу пришлось всю гонку отыгрываться после пятничных проблем, когда на его Toyota дважды спускало после проколов переднее левое колесо.
Такамото Кацута стал шестым и последним из тех, кто завершил дистанцию на технике топовой категории.
Большое число сходов в этот раз было вызвано проколами: из-за отсутствия «запасок» гонку прекратили Гус Гринсмит и Пьер-Луи Лубе. Адриен Фурмо поскользнулся на сыром асфальте, а для Оливера Сольберга схожий эпизод привел к пожару.
Призер прошлого этапа в Швеции Эсапекка Лаппи налетел на большой камень у края асфальта, разбил подвеску и в итоге сошел чуть позже из-за полученных повреждений.
В зачете WRC2 сильнейшим стал Йоан Россель, а вторым почти до самого конца оставался Николай Грязин. Однако на предпоследнем допе москвич потерял целую минуту (предварительно из-за прокола), что стоило ему двух потерянных позиций.
Победа в Хорватии укрепила позиции Калле Рованперы в общем зачете WRC, его партнер по Hyundai Тьерри Невилль остался вторым. Сезон мирового ралли продолжится 20-22 мая в Португалии.
Результаты Ралли Хорватия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:48'21.5
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:48'25.8
|4.300
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:48'42.5
|1'41.000
|4
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:51'29.3
|3'07.800
|5
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:52'07.5
|3'46.000
|6
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:56'30.0
|8'08.500
|7
| Йоан Россель
Валентин Сарро
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|2:58'22.5
|10'01.000
|8
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:59'22.7
|11'01.200
|9
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:59'33.4
|11'11.900
|10
| Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:00'10.0
|11'48.500
|Полные результаты
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