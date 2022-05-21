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WRC / Ралли Португалия Отчет о секции

Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия

Россиянин впервые в карьере выиграл спецучасток в гонке чемпионата мира, причем на машине «младшего» зачета RC2. Лидером день закончил Калле Рованпера

Том Ховард
Автор:
, News editor
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия
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«Кажется это был самый медленный доп за всю мою жизнь. Невероятно скользко и невероятно медленно», – с этими словами Адриена Фурмо охотно согласились бы многие участники португальской гонки WRC. Речь о СУ16, на котором средняя скорость победителя составила всего 58,3 км/ч. 

Но самое удивительное, что победителем этим стал экипаж Николая Грязина и Константина Александрова на Skoda Fabia. Днем ранее они откатились далеко назад, но всю субботу упорно отыгрывали позиции. 

И в конце дня, когда начался сильный дождь, ребятам улыбнулась удача: они стартовали одними из первых, когда условия еще были относительно неплохими. Грязин проехал быстрее непосредственных соперников, а когда пришла очередь лидеров на более мощной технике, грунтовая трасса уже превратилась в раскисшее болото. 

Так Николай впервые в карьере выиграл в WRC. Это помогло его экипажу подняться до 25-й позиции в общем зачете и до 16-й в своем классе.

Обновление: уже после публикации этого материала результат Грязина на 2,7 секунды перекрыл другой участник RC2, ирландец Джош Макирлин.

Что до борьбы за победу в гонке, то ее весь день вели партнеры по Toyota Элфин Эванс и Калле Рованпера. Поначалу казалось, что валлиец понемногу уходит в отрыв – в какой-то момент его преимущество достигло 18,4 секунды. 

Но уже упомянутый дождь помог финну – и победитель двух последних этапов завершил день в 5,7 секундах раньше соперника.  

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

Успех Toyota дополнил Такамото Кацута – японец хоть и уступает почти две минуты, но очень близок к первому подиуму в сезоне. Правда, его еще ждет непростой поединок с главной надеждой Hyundai Дани Сордо, который всего в 5,7 секундах позади.  

Еще один пилот корейской команды Тьерри Невилль сильно провел день и подобрался довольно близко к третьей ступеньке подиума. 

Лучшим представителем M-Sport Ford остается Крейг Брин на шестой строчке.

Сошедший накануне Себастьен Леб не вернулся в гонку, а Себастьен Ожье попробовал продолжить борьбу, но вторично выбыл из нее после падения в канаву на СУ11. Также вне игры оказался Гус Гринсмит: сначала он проколол колесо, а затем задел стену.  

Участникам Ралли Португалия осталось преодолеть пять воскресных спецучастков.

Положение в Ралли Португалия после СУ15 (будет обновлено после СУ16)  

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс 4515 Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:10'18.0  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:10'22.0 4.000
3 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:11'55.6 1'37.600
4 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:12'10.2 1'52.200
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:12'25.4 2'07.400
6 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 3:13'50.7 3'32.700
7 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 3:14'05.8 3'47.800
8 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:14'39.5 4'21.500
9 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 RC1 3:17'05.0 6'47.000
10 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 3:20'27.4 10'09.400
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