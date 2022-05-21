Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия
Россиянин впервые в карьере выиграл спецучасток в гонке чемпионата мира, причем на машине «младшего» зачета RC2. Лидером день закончил Калле Рованпера
«Кажется это был самый медленный доп за всю мою жизнь. Невероятно скользко и невероятно медленно», – с этими словами Адриена Фурмо охотно согласились бы многие участники португальской гонки WRC. Речь о СУ16, на котором средняя скорость победителя составила всего 58,3 км/ч.
Но самое удивительное, что победителем этим стал экипаж Николая Грязина и Константина Александрова на Skoda Fabia. Днем ранее они откатились далеко назад, но всю субботу упорно отыгрывали позиции.
И в конце дня, когда начался сильный дождь, ребятам улыбнулась удача: они стартовали одними из первых, когда условия еще были относительно неплохими. Грязин проехал быстрее непосредственных соперников, а когда пришла очередь лидеров на более мощной технике, грунтовая трасса уже превратилась в раскисшее болото.
Так Николай впервые в карьере выиграл в WRC. Это помогло его экипажу подняться до 25-й позиции в общем зачете и до 16-й в своем классе.
Обновление: уже после публикации этого материала результат Грязина на 2,7 секунды перекрыл другой участник RC2, ирландец Джош Макирлин.
Что до борьбы за победу в гонке, то ее весь день вели партнеры по Toyota Элфин Эванс и Калле Рованпера. Поначалу казалось, что валлиец понемногу уходит в отрыв – в какой-то момент его преимущество достигло 18,4 секунды.
Но уже упомянутый дождь помог финну – и победитель двух последних этапов завершил день в 5,7 секундах раньше соперника.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
Успех Toyota дополнил Такамото Кацута – японец хоть и уступает почти две минуты, но очень близок к первому подиуму в сезоне. Правда, его еще ждет непростой поединок с главной надеждой Hyundai Дани Сордо, который всего в 5,7 секундах позади.
Еще один пилот корейской команды Тьерри Невилль сильно провел день и подобрался довольно близко к третьей ступеньке подиума.
Лучшим представителем M-Sport Ford остается Крейг Брин на шестой строчке.
Сошедший накануне Себастьен Леб не вернулся в гонку, а Себастьен Ожье попробовал продолжить борьбу, но вторично выбыл из нее после падения в канаву на СУ11. Также вне игры оказался Гус Гринсмит: сначала он проколол колесо, а затем задел стену.
Участникам Ралли Португалия осталось преодолеть пять воскресных спецучастков.
Положение в Ралли Португалия после СУ15 (будет обновлено после СУ16)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|4515
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:10'18.0
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:10'22.0
|4.000
|3
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:11'55.6
|1'37.600
|4
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:12'10.2
|1'52.200
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:12'25.4
|2'07.400
|6
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:13'50.7
|3'32.700
|7
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:14'05.8
|3'47.800
|8
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:14'39.5
|4'21.500
|9
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:17'05.0
|6'47.000
|10
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|3:20'27.4
|10'09.400
|Полные результаты
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