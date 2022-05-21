Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия

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«Кажется это был самый медленный доп за всю мою жизнь. Невероятно скользко и невероятно медленно», – с этими словами Адриена Фурмо охотно согласились бы многие участники португальской гонки WRC. Речь о СУ16, на котором средняя скорость победителя составила всего 58,3 км/ч.

Но самое удивительное, что победителем этим стал экипаж Николая Грязина и Константина Александрова на Skoda Fabia. Днем ранее они откатились далеко назад, но всю субботу упорно отыгрывали позиции.

И в конце дня, когда начался сильный дождь, ребятам улыбнулась удача: они стартовали одними из первых, когда условия еще были относительно неплохими. Грязин проехал быстрее непосредственных соперников, а когда пришла очередь лидеров на более мощной технике, грунтовая трасса уже превратилась в раскисшее болото.

Так Николай впервые в карьере выиграл в WRC. Это помогло его экипажу подняться до 25-й позиции в общем зачете и до 16-й в своем классе.

Обновление: уже после публикации этого материала результат Грязина на 2,7 секунды перекрыл другой участник RC2, ирландец Джош Макирлин.

Что до борьбы за победу в гонке, то ее весь день вели партнеры по Toyota Элфин Эванс и Калле Рованпера. Поначалу казалось, что валлиец понемногу уходит в отрыв – в какой-то момент его преимущество достигло 18,4 секунды.

Но уже упомянутый дождь помог финну – и победитель двух последних этапов завершил день в 5,7 секундах раньше соперника.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Успех Toyota дополнил Такамото Кацута – японец хоть и уступает почти две минуты, но очень близок к первому подиуму в сезоне. Правда, его еще ждет непростой поединок с главной надеждой Hyundai Дани Сордо, который всего в 5,7 секундах позади.

Еще один пилот корейской команды Тьерри Невилль сильно провел день и подобрался довольно близко к третьей ступеньке подиума.

Лучшим представителем M-Sport Ford остается Крейг Брин на шестой строчке.

Сошедший накануне Себастьен Леб не вернулся в гонку, а Себастьен Ожье попробовал продолжить борьбу, но вторично выбыл из нее после падения в канаву на СУ11. Также вне игры оказался Гус Гринсмит: сначала он проколол колесо, а затем задел стену.

Участникам Ралли Португалия осталось преодолеть пять воскресных спецучастков.

Положение в Ралли Португалия после СУ15 (будет обновлено после СУ16)