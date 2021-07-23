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WRC Новость

Дорогой Леба: Ожье обсуждает с Toyota старт в «Ле-Мане»

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, главный редактор

Многократный чемпион мира по ралли уже опробовал непривычную для себя технику с помощью симулятора

Дорогой Леба: Ожье обсуждает с Toyota старт в «Ле-Мане»

Себастьен Ожье ведет с компанией Toyota переговоры о возможном выступлении в отдельных этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость, включая «24 часа Ле-Мана». Эту информацию в беседе с корреспондентом Motorsport.com подтвердили и сам спортсмен, и Паскаль Васселон, технический директор заводской команды.

Ожье собирался прекратить постоянные выступления в WRC еще в конце прошлого года. Однако из-за получившегося скомканным (но все же принесшего французу 7-й чемпионский титул) сезона гонщик принял решение продлить контракт еще на год – и в настоящий момент вновь лидирует в чемпионате. При этом пилот не раз заявлял, что в следующем году точно не будет выступать по полной программе и готов принять участие лишь в отдельных ралли.

По словам Васселона, Ожье уже смог получить первое представление об управляемости гиперкара Toyota, опробовав цифровую копию машины на симуляторе.

Напомним, что Себастьен Леб, обладатель рекорда по количеству чемпионских титулов (9) в мировом ралли, в прошлом дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана». В 2006 году экипаж команды Rescarolo, в который входил француз, закончил гонку на 2-м месте.

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