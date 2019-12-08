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WRC / Новость

«Долго говорили – и все без толку». Тянак о смене команды

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«Долго говорили – и все без толку». Тянак о смене команды
Автор:
8 дек. 2019 г., 10:52

На этой неделе действующий чемпион мира впервые сел за руль ралли-кара Hyundai, а позже рассказал о своих ощущениях на торжественной церемонии награждения чемпионов в Париже.

Главным сюрпризом осени для раллийных болельщиков стало решение Отта Тянака перейти из команды Toyota (в составе которой он только что завоевал первый для себя чемпионский титул) в коллектив Hyundai, с пилотами которого эстонец боролся на трассах в последние годы.

В минувший четверг Тянак впервые сел за руль хэчтбека Hyundai i20 N в рамках тестов, проходивших во Французских Альпах – а в пятницу вечером смог поделиться своими ощущениями с журналистами в Париже, где на торжественной церемонии получил кубок за победу в чемпионате мира.

«Хорошо ли я чувствую себя в команде? Однозначно да! – ответил гонщик на вопросы прессы. – Конечно, нелегко покидать коллектив, к которому привык и в составе которого имел возможность ездить на столь быстрой машине. Предыдущие два года были просто прекрасными – в том числе потому, что машина постоянно совершенствовалась и я за ее рулем мог позволять себе все больше и больше.

Но я не хочу ограничиваться одним титулом, хочу выиграть еще несколько. И именно в Hyundai вижу возможности это сделать. В течение сезона я часто общался с Андреа Адамо [руководителем раллийной команды Hyundai] – и на мой взгляд, мы с ним должны сработаться на сто процентов. Он из тех людей, что постоянно тебя подгоняют. Я тоже такой – и уверен, что, подстегивая и мотивируя друг друга, мы добьемся прогресса».

Как нетрудно догадаться, причины ухода из команды Toyota интересовали журналистов не меньше, чем первые впечатления от работы в Hyundai. Эстонский раллист не стал делать негативных ремарок в адрес прежнего работодателя – и все-таки в его словах прозвучало определенное разочарование.

«Мы вели затяжные переговоры, очень долго обсуждали детали, очень долго говорили – и все без толку. Но надеюсь, после всего случившегося осенью ни у кого не осталось тяжелых чувств, и в следующем году мы будем вести честную и открытую борьбу».

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Отт Тянак
Автор Джейми Кляйн

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