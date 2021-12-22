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WRC Новости

Директор FIA по ралли покинул свой пост

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Ив Маттон считается одним из главных претендентов на пост руководителя гоночного отделения марки Hyundai

Директор FIA по ралли покинул свой пост

Ив Маттон оставил пост руководителя раллийного направления в Международной автомобильной федерации после четырех лет пребывания в должности. Об этом сообщает издание DirtFish. 

Отставка Маттона последовала за сменой высшего руководства федерации. Напомним, 17 декабря Жана Тодта в должности президента FIA сменил Мохаммед Бин Сулайем. Новый руководитель федерации является опытным раллистом – к тому же, ключевым членом его команды, занявшим пост вице-президента по вопросам автоспорта является известный раллийный штурман Роберт Рид. На этом основании журналисты предполагают, что взгляд нового руководства на развитие мирового ралли отличается от позиции Маттона.

Новым местом работы специалиста, как предполагает пресса, может стать гоночное отделение марки Hyundai, пост руководителя которого только что освободил Андреа Адамо. У Маттона уже есть опыт руководства заводской раллийной командой: с 2012 по конец 2017 года менеджер возглавлял колелктив Citroen. Ттакже бельгийцу принадлежит выступающая на национальном уровне команда MY Racing.

Наследником Маттона на посту главы FIA по ралли, вероятно, станет Эндрю Уитли. С 2019 года он работал под руководством Маттона и курировал от лица FIA проведение чемпионата мира. В прошлом Уитли участвовал в местных ралли в Великобритании, а затем занимался менеджерской работой в команде M-Sport.

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