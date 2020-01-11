Citroen окажет Остбергу заводскую поддержку в WRC 2

Норвежский гонщик Мадс Остберг примет участие в полном сезоне WRC 2 из восьми ралли за рулем Citroen C3 R5.

Citroën Racing объявила, что выступающий за PH Sport Остберг будет пользоваться как заводской поддержкой марки, которая в конце прошлого года объявила об уходе из высшего класса чемпионата мира по ралли, и так ее партнеров Total и Michelin.

Остберг, который проводил полные сезон в WRC с 2011 по 2018 год, прошедший сезон также провел во втором эшелоне чемпионата (речь о WRC 2 Pro, которая теперь называется WRC 2). Он одержал три победы и занял второе место по итогам года, уступив Калле Рованпере.

Также Citroen будет поддерживать Йохана Росселя в классе WRC3 (прежде известный как WRC 2). А на старт сезона в Монте-Карло выйдут еще четыре C3 R5, в том числе и с бывшим гонщиком M-Sport Эриком Камилли.