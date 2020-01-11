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Citroen окажет Остбергу заводскую поддержку в WRC 2

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Citroen окажет Остбергу заводскую поддержку в WRC 2
Автор:
11 янв. 2020 г., 19:10

Хотя французская компания и ушла из WRC, она все же будет представлена в младшем классе.

Норвежский гонщик Мадс Остберг примет участие в полном сезоне WRC 2 из восьми ралли за рулем Citroen C3 R5. 

Citroën Racing объявила, что выступающий за PH Sport Остберг будет пользоваться как заводской поддержкой марки, которая в конце прошлого года объявила об уходе из высшего класса чемпионата мира по ралли, и так ее партнеров Total и Michelin.

Остберг, который проводил полные сезон в WRC с 2011 по 2018 год, прошедший сезон также провел во втором эшелоне чемпионата (речь о WRC 2 Pro, которая теперь называется WRC 2). Он одержал три победы и занял второе место по итогам года, уступив Калле Рованпере.

Также Citroen будет поддерживать Йохана Росселя в классе WRC3 (прежде известный как WRC 2). А на старт сезона в Монте-Карло выйдут еще четыре C3 R5, в том числе и с бывшим гонщиком M-Sport Эриком Камилли.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Мадс Остберг
Команды Citroen WRT
Автор Джейми Кляйн

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