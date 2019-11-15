Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году

Представители концерна PSA Motorsport рассказали Motorsport.com, что Citroen не будет выступать в чемпионате мира по ралли в 2022 году. Ранее источники сообщили, что Citroen покинет WRC уже после сезона-2019, а Себастьен Ожье договаривается о переходе в Toyota.

«PSA Motorsport подтвердила программу в чемпионате мира по гонкам на выносливость для Peugeot, – объявил представитель пресс-службы. – Мы продолжим выступать в Формуле Е [с DS], и мы не будем заниматься тремя программами с электро-гибридной техникой. Citroen не будет в WRC с 2022 года, это точно.

В отношении того, что происходит сейчас, новостей больше нет. Уверен, что клиентская программа с C3 R5 будет продолжена».

Также в PSA подтвердили, что переговоры с Ожье продолжаются: «Что касается WRC, мы ведем диалог с Ожье о его участии в сезоне 2020 года. Говорить что-то еще сейчас рано. Очень скоро мы поделимся новостями».

Два ближайших сезона WRC пройдут по тем же правилам, что действуют сейчас. Чемпионат-2019 Citroen завершила третьей в зачете производителей.

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Дополнительная информация: Дэвид Эванс