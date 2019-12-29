Что в действительности стоит за переходом Тянака из Toyota в Hyundai

Как это вообще стало возможным? Что, черт возьми, должно было произойти, чтобы Toyota упустила Отта Тянака? Своего первого чемпиона мира в XXI веке! Они должны были оберегать своего гонщика, на милю не подпуская к нему харизматичного и обаятельного босса Hyundai Motorsport Андреа Адамо.

Если отбросить шутки, то требовалась какая-то по-настоящему серьезная причина, чтобы Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя хотя бы задумались о том, чтобы уйти из самой богатой команды WRC, которая располагает самой быстрой машиной, блестящим будущим в чемпионате мира, да еще и базируется в Эстонии! В конце концов, часто ли вы видели, как президент автоконцерна стоит на обочине дороги и аплодирует своим гонщикам? А Акио Тойода делает именно это.

Понятно, что не все здесь так просто, как кажется на первый взгляд. И если говорить совсем откровенно, то Motorsport.com уже давно было известно о желании Отта – нет, не уйти, но как минимум пораньше определиться с будущим. Он сам рассказал об этом еще во время одного мероприятия, прошедшего в Эстонии в апреле. Аргументация была очень простой – переговоры о новом контракте стоит закончить пораньше, чтобы они не помешали его борьбе за титул.

Они, как мы сейчас знаем, и не помешали – но по мере того, как лето сменилось осенью, едва ли не каждый второй вопрос Тянаку касался его планов на следующий сезон. Этого и можно было ожидать, учитывая заполнившие паддок слухи о не самых скромных финансовых амбициях самого эстонца.

Отт Тянак, Toyota Gazoo Racing WRT, с Андреа Адамо, руководителем Hyundai Motorsport Фото: McKlein / Motorsport Images

Надежный источник сообщал, что гонщик потребовал для себя отдельные столовые приборы и собственную тарелку. В дополнение к бизнес-джету для своей семьи, чтобы летать на каждый этап.

В принципе подобные перелеты в WRC практикуют многие, когда речь идет о небольших расстояниях. Но именно о небольших, а не о каждом этапе.

Я сам знаю Тянака на протяжении всей его профессиональной карьеры и следил за каждым из 105 этапов чемпионата мира, в которых он участвовал. Мне немало повезло быть знакомым с его семьей: родителями и супругой Яникой. И вот что хочу сказать: все эти истории о завышенных требованиях просто смехотворны. Они про кого-то другого. Этому парню достаточно машины, небольших денег и достойных соперников. И он согласится.

Понятное дело, я не настолько наивен, чтобы утверждать, будто Отт вовсе не видел, как во время их совместных с Себастьеном Ожье выступлений за M-Sport тот планомерно выжимает из команды все больше денег себе на зарплату, пополняя счета миллионами. И видел, и делал выводы. Тянак прекрасно понимает – переняв это у Маркко Мяртина, который много лет занимался карьерой молодого соотечественника, – чего стоит чемпион мира. И порой готов стоять на своем в непростых переговорах.

Но всерьез требовать персональный туалет? Бизнес-джет на 14 гонок в год? Не-а. Это лишь повод. А из Toyota он ушел исключительно потому, что разладились их отношения.

Ни секунды не сомневаюсь, что японцы были очень довольны своим гонщиком и всячески стремились удержать его. Так что искать причины разлада нужно в чем-то другом. В действительности, первое охлаждение произошло еще летом 2018-го, но тогда Тянака удалось удержать благодаря огромному влиянию бренда Toyota. А виной всему стали сложные отношения эстонца с финном. Гонщика с боссом. Отта с Томми Мякиненом.

Казалось, что с таким вниманием Toyota, да еще после недавнего переноса базы Tommi Makinen Racing (команды Мякинена, которая реализует программу концерна в WRC) в пригород Таллина у Тянака просто не может быть мыслей об уходе.

Но когда мы беседовали с Оттом в начале сезона, в нем была видна нескрываемая гордость за общее с командой дело. К осени от нее не осталось и следа.

Победители гонки Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, Toyota Gazoo Racing WRT, с руководителем команды Томми Мякиненом Фото: Toyota Racing

Можно ли говорить, что во всем виноват один только Мякинен? Нет. Вина здесь на обеих сторонах. Сам Тянак тоже настроил против себя часть команды: многие сочли, что он слишком быстро начал критиковать людей и их работу. И такую точку зрения вполне можно понять.

Но куда более удивляет, что две столь близкие стороны не смогли найти точки соприкосновения и договориться, чтобы первый пилот, ставший в Toyota чемпионом мира после Дидье Ориоля в 1994-м, продолжал выступать за команду еще долго.

Шесть месяцев назад было ощущение, что Тянак готов на долгосрочный контракт с одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Почему же тогда он не был подписан? Источники признают, что вечно занятые топ-менеджеры не увидели повода для спешки, Мякинен не смог донести до них важность и значимость вопроса, и в конечном итоге именно это привело к уходу обладателя титула.

Отту просто надоело ждать. Вкупе с тем, что его не устраивал подход Мякинена к руководству командой, это переполнило чашу терпения гонщика. Он не первый, кто ушел из Toyota – годом ранее с боссом не смог сработаться финский гонщик Эсапекка Лаппи.

И даже совместная победа в чемпионате, после которой, казалось, можно было забыть прежние обиды, уже не могла исправить ситуацию. Один инсайдер рассказал: «Все наверняка думали, что после досрочно выигранного титула команда будет пировать в Барселоне всю ночь напролет. Но нет, все просто собрали вещи и тихо разъехались по домам».

Однако нам стоит сохранять объективность. Помнится, многие гонщики в свое время критиковали раллийный Mitsubishi Lancer, называя машину скверно управляемой. Однако нашелся парень, который смог выиграть на ней четыре чемпионских титула. Потому и сейчас не стоит винить лишь Мякинена во всех грехах Toyota.

В конце концов, он привел команду к титулу уже во втором сезоне после возвращения марки в WRC. Hyundai бьется над этим с 2014 года и пока не может похвастать успехом.

Дани Сордо, Карлос дель Баррио, Hyundai i20 Coupe WRC Фото: Елена Эль-Мокни / Hyundai Motorsport

Работа руководителя команды состоит как раз в том, чтобы управлять всем, что в ней происходит. Это включает и выстраивание отношений с сильными характерами вроде Тянака.

За два последних года Отт стал заметно сильнее почти во всем, потому и от команды он вправе требовать максимально возможной поддержки.

Со своей стороны они с Мартином Ярвеоей выкладываются по полной, рискуя на трассах. Но получают сломанный рулевой усилитель, отказавший генератор и тому подобные вещи. И едва ли ощущают, что ради них делают все возможное и окружают любовью.

Теперь все будет иначе. Как мы убедились по ходу прошедшего сезона, Андреа Адамо по-настоящему хорош, когда кого-то нужно окружить любовью. И сейчас, когда альянс Тянака и Toyota самым невероятным образом распался – хотя ему, казалось, суждено долгое и успешное существование, – мы сможем убедиться в этом еще раз.

Признаюсь, писать тексты, подобные этому, не слишком-то приятно. С другой стороны, будет невероятно интересно увидеть, как двое из «большой тройки» топ-пилотов мирового ралли поедут в одной команде. В Hyundai.

Ну а Toyota теперь есть, о чем призадуматься. С переходом Ожье они могли бы получить в 2020-м настоящую дрим-тим, а в реальности получили в своем составе прореху размером с действующего чемпиона мира.