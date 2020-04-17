Что такое Ралли Сафари: 10 видео, которые объясняют всё
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Ралли Сафари — мечта каждого раллиста. Умопомрачительные пейзажи, отчаянные дороги и дикие звери, которые бродят совсем рядом с дорогой: такого не встретишь ни на одном другом этапе WRC
Каждый, кто хоть раз бывал на Ралли Сафари, не может забыть невероятную атмосферу кенийской гонки. Даже обычные зрители здесь становятся соучастниками чего-то большего, чем просто очередной этап WRC. Мы собрали 10 вдохновляющих видеороликов, которые помогут почувствовать себя на месте пилота, покоряющего спецучастки культовой африканской гонки.
Суперспецучасток «Касарани»
Спецучасток «Чуи Лодж»
Спецучасток «Кедонг»
Спецучасток «Осериан»
Спецучасток «Элмантиата»
Спецучасток «Сойсамбу»
Спецучасток «Спящий воин»
Спецучасток «Лолдиа»
Спецучасток «Врата ада»
Спецучасток «Малева»
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Об этой статье
|Серия
|Other rally , WRC
|Этап
|Ралли Кения
|Автор
|Лукаш Луневский
Что такое Ралли Сафари: 10 видео, которые объясняют всё
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