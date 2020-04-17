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WRC / Ралли Кения / Избранное

Что такое Ралли Сафари: 10 видео, которые объясняют всё

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Что такое Ралли Сафари: 10 видео, которые объясняют всё
Автор:
17 апр. 2020 г., 04:00

Ралли Сафари — мечта каждого раллиста. Умопомрачительные пейзажи, отчаянные дороги и дикие звери, которые бродят совсем рядом с дорогой: такого не встретишь ни на одном другом этапе WRC

Каждый, кто хоть раз бывал на Ралли Сафари, не может забыть невероятную атмосферу кенийской гонки. Даже обычные зрители здесь становятся соучастниками чего-то большего, чем просто очередной этап WRC. Мы собрали 10 вдохновляющих видеороликов, которые помогут почувствовать себя на месте пилота, покоряющего спецучастки культовой африканской гонки.

Суперспецучасток «Касарани»

Спецучасток «Чуи Лодж»

Спецучасток «Кедонг»

Спецучасток «Осериан»

Спецучасток «Элмантиата»

Спецучасток «Сойсамбу»

Спецучасток «Спящий воин»

Спецучасток «Лолдиа»

Спецучасток «Врата ада»

Спецучасток «Малева»

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Об этой статье

Серия Other rally , WRC
Этап Ралли Кения
Автор Лукаш Луневский

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Ралли Мексика

12 мар. - 15 мар.
Сессия Дата
Местное время
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Тесты Оливера Сольберга
сб 7 мар.
сб 7 мар.
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чт 12 мар.
чт 12 мар.
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чт 12 мар.
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