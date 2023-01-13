Чемпионы WRC из Toyota представили модель GR Yaris 2023 года

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За несколько дней до старта открывающего сезон Ралли Монте-Карло Toyota официально представила свою новую машину.

Год назад Yaris стала грозным оружием на трассах чемпионата. Сочетание скорости и надежности позволило завоевать семь побед в 13 гонках и в шестой раз в истории выиграть титул среди производителей. Калле Рованпера победил шесть раз и стал самым юным в истории чемпионом мира.

Однако нельзя не отметить, что успех Toyota во многом стал следствием очень сильного старта в чемпионате-2022. Под конец сезона соперникам из Hyundai явно удалось прибавить и завладеть инициативой.

Именно поэтому к новому чемпионату Yaris получила серьезные доработки. Внешне это выразилось в новом аэродинамическом пакете: выраженные колесные арки и крупные отверстия охлаждения уступили место более плавным обводам с целью снизить лобовое сопротивление.

В задней части доработки прежде всего затронули антикрыло, а также ряд соседних кузовных панелей.

Внутри же изменился гибридный 1,6-литровый двигатель. Во-первых, его удалось сделать не столь требовательным к охлаждению, во вторых, повысились характеристики отдачи мощности и крутящего момента.

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«Мы уверены в машине, с которой начинаем сезон, – цитирует пресс-служба WRC технического директора ToyotaТома Фаулера. – Нам удалось добиться прибавки в эффективности, а также в надежности. Эта работа продолжалась с начала прошлого чемпионата.

Я уверен, что машина позволит всерьез соперничать с любым из наших конкурентов».

Гонщиками команды в новом сезоне станут Рованпера, Элфин Эванс, Себастьен Ожье (француз выступит с частичной программой) и Такамото Кацута. Они уже приступили к обкатке новинки на тестах.

Ранее на этой неделе свою новую машину уже представили соперники из Hyundai.