WRC
WRC
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Отменен
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае

Поделились
Комментарии
Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Джакомо Раули
6 июн. 2020 г., 14:15

Глава WRC Оливер Цисла попробует вернуть первенство в эти страны, чтобы убедить автопроизводителей остаться в ралли

Ключевой задачей для чемпионата мира по ралли станет добавление в календарь этапов в Китае и Соединенных Штатах. Об этом Motorsport.com рассказал генеральный промоутер WRC Оливер Цисла.

«Коронавирус приостановил наши планы, но сами цели остались прежними: мы хотим, чтобы чемпионат мира по ралли присутствовал на крупнейших мировых рынках: в США и в Китае. Это необходимо, чтобы повысить нашу узнаваемость — и чтобы в конечном итоге автопроизводители решили, что им нужно участвовать в WRC», — заявил Цисла.

В XXI веке в этих странах не прошло ни одного ралли. Правда, этап в окрестностях Пекина включили в предварительный календарь WRC 2016 года. После того, как ураган размыл дороги, по которым должна была пройти гонка, ралли в КНР отменили. 

Китайский этап входил в расписание чемпионата мира один раз, в 1999 году. Что касается США, то в восьмидесятых там прошли три гонки уровня WRC под названием Олимпус ралли. Последняя из них состоялась в 1988-м; с тех пор чемпионат мира не приезжал в Соединенные Штаты.

Оливер Цисла оставит свой пост в конце июля 2020 года. Он руководил чемпионатом мира по ралли восемь лет. Что мешало устроить гонку в США в это время, Цисла не объяснил.

Читайте также:

С 2022 года WRC перейдет на гибридные силовые установки. Электрическая часть мотора будет стандартизированной: FIA уже провела тендер и выбрала единственного поставщика. Участники смогут проектировать и строить собственный ДВС, к которому подключат унифицированный электромотор.

«Экологическая направленность должна сделать нас более привлекательной платформой для автопроизводителей. Мы рассчитываем сохранить все компании, которые представлены в WRC, и добавить к ним Subaru, Volkswagen, Citroen и Nissan», — заключил Цисла.

Следующая новость
WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии

Предыдущая новость

WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Автор Рахит Тукрал

Самое читаемое

1
Формула 1

«Он сможет стать чемпионом». Ferrari установила Сайнсу цель

2
Формула 1

Попов потребовал отменить диктат команд в Формуле 1

3
Формула 1

Росс Браун о будущем Williams: Ими заинтересовались серьезные люди

4
Формула 1

Скамейка запасных. Почему в 2020 году вырастет роль резервных пилотов

5
Формула 1

Алонсо возвращается в Renault, чтобы стать боссом. И это нереально круто

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Самое важное:

Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае
WRC

Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае

WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии
WRC

WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии

Как боролись в ралли восьмидесятых – видео студии Duke
WRC

Как боролись в ралли восьмидесятых – видео студии Duke

Организаторы WRC собрались завершить сезон пятью гонками в Европе
WRC

Организаторы WRC собрались завершить сезон пятью гонками в Европе

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок
Drag

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.