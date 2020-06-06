Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае

Ключевой задачей для чемпионата мира по ралли станет добавление в календарь этапов в Китае и Соединенных Штатах. Об этом Motorsport.com рассказал генеральный промоутер WRC Оливер Цисла.

«Коронавирус приостановил наши планы, но сами цели остались прежними: мы хотим, чтобы чемпионат мира по ралли присутствовал на крупнейших мировых рынках: в США и в Китае. Это необходимо, чтобы повысить нашу узнаваемость — и чтобы в конечном итоге автопроизводители решили, что им нужно участвовать в WRC», — заявил Цисла.

В XXI веке в этих странах не прошло ни одного ралли. Правда, этап в окрестностях Пекина включили в предварительный календарь WRC 2016 года. После того, как ураган размыл дороги, по которым должна была пройти гонка, ралли в КНР отменили.

Китайский этап входил в расписание чемпионата мира один раз, в 1999 году. Что касается США, то в восьмидесятых там прошли три гонки уровня WRC под названием Олимпус ралли. Последняя из них состоялась в 1988-м; с тех пор чемпионат мира не приезжал в Соединенные Штаты.

Оливер Цисла оставит свой пост в конце июля 2020 года. Он руководил чемпионатом мира по ралли восемь лет. Что мешало устроить гонку в США в это время, Цисла не объяснил.

С 2022 года WRC перейдет на гибридные силовые установки. Электрическая часть мотора будет стандартизированной: FIA уже провела тендер и выбрала единственного поставщика. Участники смогут проектировать и строить собственный ДВС, к которому подключат унифицированный электромотор.

«Экологическая направленность должна сделать нас более привлекательной платформой для автопроизводителей. Мы рассчитываем сохранить все компании, которые представлены в WRC, и добавить к ним Subaru, Volkswagen, Citroen и Nissan», — заключил Цисла.