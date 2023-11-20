Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе
Раллийная команда Toyota назвала состав своих экипажей на новый сезон. Сильнейший гонщик двух последних лет Калле Ровенпера планирует «перезарядить батареи» и будет выходить на старт лишь в отдельных гонках
Toyota завоевала по итогам 2023 года титулы в обоих зачетах мирового ралли, а завершила чемпионат, заняв весь подиум домашнего этапа.
В понедельник команда объявила, что все нынешние гонщики продолжат выступать в ее составе: в 2024-м за руль хэтчбеков Yaris вновь сядут Калле Рованпера, Элфин Эванс, Себастьен Ожье и Такамото Кацута.
Но самое интересное – чемпион мира двух последних лет Рованпера решил стартовать по неполной программе. Хотя у финна долгосрочный контракт с производителем, из официального сообщения следуем, что гонщик устал от нагрузки и решил взять небольшую передышку.
«Я очень рад заключить долгосрочное соглашение и продолжать работу с командой, – приводит пресс-служба слова 23-летнего Калле. – В следующем сезоне я проеду только некоторые гонки, и главная причина тут в том, что 15 последних лет я управляю раллийными машинами.
Это уже очень долго, хотя, конечно, последние сезоны вышли просто потрясающими. Но в то же время, они получились очень изматывающими физически и психологически.
Я чувствую, что сейчас хороший момент, чтобы посвятить год перезарядке батарей. После этого я вернусь, полный сил, чтобы вновь с максимальной энергией сражаться за титул».
Фото: Red Bull Content Pool
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Команда не стала раскрывать, где именно Калле выйдет на старт и сколько всего у него будет гонок.
В тоже время, Эванс и Кацута выступят на всех этапах предстоящего сезона WRC, тогда как Ожье третий год подряд будет ездить по частичной программе.
В 2023 году пилоты японской команды одержали в общей сложности девять побед на 13 этапах – Рованпера, Ожье и Эванс становились сильнейшими по три раза.
Новый сезон WRC стартует уже в конце января в Монте-Карло.
Фото: Toyota Racing
Подиум: Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, победители гонки, Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, второе место, Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, третье место
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