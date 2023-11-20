Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе

Toyota завоевала по итогам 2023 года титулы в обоих зачетах мирового ралли, а завершила чемпионат, заняв весь подиум домашнего этапа.

В понедельник команда объявила, что все нынешние гонщики продолжат выступать в ее составе: в 2024-м за руль хэтчбеков Yaris вновь сядут Калле Рованпера, Элфин Эванс, Себастьен Ожье и Такамото Кацута.

Но самое интересное – чемпион мира двух последних лет Рованпера решил стартовать по неполной программе. Хотя у финна долгосрочный контракт с производителем, из официального сообщения следуем, что гонщик устал от нагрузки и решил взять небольшую передышку.

«Я очень рад заключить долгосрочное соглашение и продолжать работу с командой, – приводит пресс-служба слова 23-летнего Калле. – В следующем сезоне я проеду только некоторые гонки, и главная причина тут в том, что 15 последних лет я управляю раллийными машинами.

Это уже очень долго, хотя, конечно, последние сезоны вышли просто потрясающими. Но в то же время, они получились очень изматывающими физически и психологически.

Я чувствую, что сейчас хороший момент, чтобы посвятить год перезарядке батарей. После этого я вернусь, полный сил, чтобы вновь с максимальной энергией сражаться за титул».

Фото: Red Bull Content Pool Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Команда не стала раскрывать, где именно Калле выйдет на старт и сколько всего у него будет гонок.

В тоже время, Эванс и Кацута выступят на всех этапах предстоящего сезона WRC, тогда как Ожье третий год подряд будет ездить по частичной программе.

В 2023 году пилоты японской команды одержали в общей сложности девять побед на 13 этапах – Рованпера, Ожье и Эванс становились сильнейшими по три раза.

Новый сезон WRC стартует уже в конце января в Монте-Карло.