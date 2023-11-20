WRC Ралли Япония
Новость

Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе

Раллийная команда Toyota назвала состав своих экипажей на новый сезон. Сильнейший гонщик двух последних лет Калле Ровенпера планирует «перезарядить батареи» и будет выходить на старт лишь в отдельных гонках

Том Ховард
Автор Том Ховард
Опубликованная
Калле Рованпера, Toyota Gazoo Racing WRT

Toyota завоевала по итогам 2023 года титулы в обоих зачетах мирового ралли, а завершила чемпионат, заняв весь подиум домашнего этапа

В понедельник команда объявила, что все нынешние гонщики продолжат выступать в ее составе: в 2024-м за руль хэтчбеков Yaris вновь сядут Калле Рованпера, Элфин Эванс, Себастьен Ожье и Такамото Кацута. 

Но самое интересное – чемпион мира двух последних лет Рованпера решил стартовать по неполной программе. Хотя у финна долгосрочный контракт с производителем, из официального сообщения следуем, что гонщик устал от нагрузки и решил взять небольшую передышку. 

«Я очень рад заключить долгосрочное соглашение и продолжать работу с командой, – приводит пресс-служба слова 23-летнего Калле. – В следующем сезоне я проеду только некоторые гонки, и главная причина тут в том, что 15 последних лет я управляю раллийными машинами.

Это уже очень долго, хотя, конечно, последние сезоны вышли просто потрясающими. Но в то же время, они получились очень изматывающими физически и психологически. 

Я чувствую, что сейчас хороший момент, чтобы посвятить год перезарядке батарей. После этого я вернусь, полный сил, чтобы вновь с максимальной энергией сражаться за титул».

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Команда не стала раскрывать, где именно Калле выйдет на старт и сколько всего у него будет гонок.

В тоже время, Эванс и Кацута выступят на всех этапах предстоящего сезона WRC, тогда как Ожье третий год подряд будет ездить по частичной программе. 

В 2023 году пилоты японской команды одержали в общей сложности девять побед на 13 этапах – Рованпера, Ожье и Эванс становились сильнейшими по три раза. 

Новый сезон WRC стартует уже в конце января в Монте-Карло. 

Читайте также:
Подиум: Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, победители гонки, Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, второе место, Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, третье место

Фото: Toyota Racing

Подиум: Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, победители гонки, Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, второе место, Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, третье место

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Эванс завершил сезон WRC победой в Японии
Том Ховард
Больше от
Том Ховард
Эванс завершил сезон WRC победой в Японии

Эванс завершил сезон WRC победой в Японии

WRC
Ралли Япония

Эванс завершил сезон WRC победой в Японии Эванс завершил сезон WRC победой в Японии

Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония

Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония

WRC
Ралли Япония

Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония Эванс сделал важный шаг к победе на Ралли Япония

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

WRC
Ралли Япония

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

Себастьен Ожье
Больше от
Себастьен Ожье
Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

WRC

Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota

Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota

24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota Ожье собрался выступить в «Ле-Мане»-2023 на гиперкаре Toyota

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари

WRC
Ралли Кения

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари

Toyota Racing
Больше от
Toyota Racing
Слухи: Toyota попробует вернуться в Формулу 1 при поддержке McLaren

Слухи: Toyota попробует вернуться в Формулу 1 при поддержке McLaren

Формула 1

Слухи: Toyota попробует вернуться в Формулу 1 при поддержке McLaren Слухи: Toyota попробует вернуться в Формулу 1 при поддержке McLaren

Дюжина смелых. Как сложилась судьба 12 последних команд, пришедших в Ф1

Дюжина смелых. Как сложилась судьба 12 последних команд, пришедших в Ф1

Формула 1

Дюжина смелых. Как сложилась судьба 12 последних команд, пришедших в Ф1 Дюжина смелых. Как сложилась судьба 12 последних команд, пришедших в Ф1

15 автомобильных брендов, замахнувшихся на «Королевские гонки»

15 автомобильных брендов, замахнувшихся на «Королевские гонки»

Автомобили

15 автомобильных брендов, замахнувшихся на «Королевские гонки» 15 автомобильных брендов, замахнувшихся на «Королевские гонки»

Самое важное:

Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки

Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки

DAKR Дакар

Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки

Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим

Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим

Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе

Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе

WRC WRC
Ралли Япония

Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе

Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе

Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.