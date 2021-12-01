Чемпион WRC: автоспорт не может жить одним электричеством

Двадцать лет назад Роберт Рид выиграл чемпионат мира по ралли с командой Subaru в роли второго пилота (штурмана) в экипаже с Ричардом Бернсом. На прошлой неделе отмечался юбилей этого события. С тех пор шотландец сделал карьеру на управленческих должностях, работая в нескольких комиссиях FIA, включая комиссию по безопасности.

Через три недели Рид примет участие в выборах FIA – он баллотируется на должность заместителя президента по спорту под руководством Мохаммеда бен Сулайема. Победа на выборах позволит ему стать "вторым пилотом" самой влиятельной команды в автоспорте. Интересно, что нынешний президент FIA Жан Тодт тоже начинал свою карьеру в спорте в качестве раллийного штурмана.

«Как штурман, я всегда говорил, что быть за рулем – не самое увлекательное дело. Да, это весело, но что мне действительно нравится, так это штурманская многозадачность", – уверяет Рид. – Чтение "легенды", подготовка к гонке, разработка и анализ множества различных сценариев; работа с экипажами-разведчиками погоды и состояния трассы, выбор шин, контроль за временем обслуживания, количеством топлива в машине; влияние на темп пилота...

Некоторым такие способности открывают немало возможностей и в жизни после спорта. Внимание к мельчайшим деталям, умение одновременно уследить за кучей различных вещей – как правило, с различными дедлайнами и приоритетами... А еще неплохо помогает доскональное знание правил и – наверное, уже в той, прошлой жизни – умение их обходить!»

Успех Бернса и Рида в в ралли в 2001 году попал на первые полосы газет. Это был золотой век ралли, когда гонялись Колин МакРей и другие легендарные пилоты, а также множество автопроизводителей. Мы видим, как сейчас растёт популярность Формулы-1. Но сможет ли современное ралли когда-нибудь вернуть те славные времена?

«Я очень надеюсь на это. И Мохаммед, и я – выходцы из раллийной среды, оба увлекаемся ралли и не только им: мы увлечены автоспортом в целом", – рассказывает Рид. – В 2001 году три из четырех дней раллийной гонки фото машины WRC красовалось на первой полосе "Таймс". Помню, Деймон Хилл сказал мне тогда: "Парни, да о вас уже написали больше, чем обо мне, когда я выиграл Чемпионат мира по Формуле-1!"

Было бы здорово снова увидеть такое внимание к спорту. Однако развивать надо прежде всего региональные чемпионаты и домашние ралли – и главным препятствием здесь становится непомерно высокая стоимость проведения.

Да, мы вынуждены признать, что в плане участия автоспорт всегда будет дороже футбола. Но также необходимо работать и над снижением затрат. И, разумеется, следить за тем, чтобы типы соревнований и категории машин были максимально актуальными для конкретных регионов, вызывали интерес. Развитие тут возможно лишь при условии невысоких расходов, особенно на начальном уровне».

Во все времена автоспорт был витриной достижений автомобильной индустрии. Логично, что сейчас в FIA всерьёз озабочены экологическими проблемами. Главная идея в том, что автоспорт должен помнить об угрозах для окружающей среды и других факторах, но также быть смелым и последовательно отстаивать свою роль участника процесса, "инкубатора технологий", которые помогут миру встать на верный путь в будущее.

«Мы провели обширную консультацию, более 2000 часов бесед с клубами по всему миру. Одной из главных тем были изменения, которые влияют на общество в целом, и в частности на спорт. Большинство из клубов за пределами Европы буквально умоляют нас не переходить на электромобили. Да и в целом там не собираются отказываться от ДВС на протяжении ещё 20 лет.

«Инфраструктуры в регионах по всему миру просто нет. Поэтому нам нужно найти решения, которые удовлетворят всех. Возможности у нас большие, дисциплин в автоспорте достаточно, так что мы сможем использовать разные подходы в разных дисциплинах."

Каков будет автоспорт в будущем? Безопасным, веселым, захватывающим и инклюзивным. Я вижу огромный потенциал для развития нашего спорта во всем мире – и для тех, кто хочет просто развлечься, и для тех, кто намерен прогрессировать, соревнуясь на международном уровне. Хочется думать, что у автоспорта очень светлое будущее», – подводит итог Роберт Рид.