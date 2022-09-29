Чемпион мира по ралли Отт Тянак собрался завершить карьеру
Эстонец допустил, что этот сезон станет для него последним
Отт Тянак с перерывами выступает в топ-классе в чемпионате мира по ралли с 2012 года, и в 2019 году с командой Toyota он выиграл титул, после чего перешел в Hyundai.
Однако снова побороться за чемпионство эстонцу с тех пор не удавалось, а в этом сезоне стало очевидно, что сама команда делает ставку скорее не на него, а на бельгийца Тьерри Невилля.
Это подогрело разговоры о том, что Тянак, у которого уже есть контракт с командой на следующий год, может досрочно ее покинуть. Когда о такой вероятности гонщика спросили журналисты, он неожиданно ответил, что вообще не исключает своего ухода из спорта.
«Я еще не принял решения касательно своего будущего, – цитирует Тянака французское издание AutoHebdo. – Вопрос не только в том, в какой я буду команде, но и в том, останусь ли я вообще в чемпионате мира по ралли. Надо посмотреть, как закончится этот сезон, возможно я буду нужен дома. В конце года я и приму решение».
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