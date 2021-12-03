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WRC Новости

Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата

Автор:
, главный редактор

Два титула за год не помогли Андреасу Миккельсену вернуться в высший дивизион мирового первенства

Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата

Андреас Миккельсен в 2022 году продолжит выступления в WRC 2 – одной из младших лиг чемпионата мира по ралли. В нынешнем сезоне норвежец стал в этой категории чемпионом, а также выиграл чемпионат Европы – однако такие успехи не помогли получить место в командах высшей лиги (как рассчитывал спортсмен).

По словам Миккельсена, которые цитирует официальный сайт WRC, спортсмен продолжит сотрудничество с командой Toksport и по-прежнему будет пилотировать автомобиль Skoda Fabia. Также пилот рассказал, что будет принимать участие в тестах шин Pirelli.

Напомним, что около десяти лет назад Миккельсен, которому сейчас 32 года, считался одним из наиболее талантливых молодых раллистов. После двух подряд титулов в турнире IRC (сейчас проводится в статусе чемпионата Европы) гонщик присоединился к заводскому коллективу Volkswagen в чемпионате мира – но не смог выйти из тени товарищей по команде.

Норвежец трижды подряд становился бронзовым призером, пропустив вперед минимум одного из своих сокомандников. В конце десятилетия Миккельсен провел два сезона в составе Hyundai, но не смог подняться выше 4-го места в общем зачете и потерял место в заводском коллективе корейской марки.

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