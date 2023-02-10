Брин закончил лидером пятницу на Ралли Швеция
Первый полноценный день единственной снежной гонки WRC лидером довольно неожиданно закончил пилот из Ирландии
Крейг Брин выступает в нынешнем сезоне за Hyundai по частичной программе – он пропускал первый этап в Монте-Карло и впервые вышел на старт только в Швеции. Несмотря на то, что эта гонка почти всегда покоряется только представителям северных стран, Брин выиграл три из семи пятничных спецучастков и завершил день в 2,6 секундах впереди Отта Тянака на Ford.
Именно эстонец завладел инициативой с утра, но Брин не отпускал его далеко а после дневного сервиса смог выйти вперед. После СУ6 преимущество Крейга достигло десяти секунд, однако до конца дня Отт подобрался к лидеру.
Отрывы в целом пока весьма невелики – еще один представитель Hyundai Эсапекка Лаппи хоть и не стал ни разу быстрейшим, но удерживает третью позицию в 11,2 секунды позади лидера.
Первый лидер гонки и действующий победитель Ралли Швеция Калле Рованпера, несмотря на два выигранных допа, пока остается только пятым, уступая своему партнеру по Toyota Элфину Эвансу – валлиец был не особенно быстр с утра, но добавил после дневного перерыва.
Еще один гонщик команды Такамото Кацута перевернул машину на СУ5, и хотя ему даже удалось после этого продолжить движение, вскоре Toyota окончательно замерла на обочине с перегретым мотором.
«Южане» Тьерри Невилль и Пьер-Луи Лубе предсказуемо замыкают пелотон топовой категории.
Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмундсен, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Red Bull Content Pool
Среди участников на технике зачета RC2 быстрее всех пока Оливер Сольберг, который в генеральной классификации занимает восьмую строчку.
Российский экипаж Николая Грязина, для которого лучшим результатом по ходу дня стало одно третье место на спецучастке, идет на пятой позиции в 45 секундах от лидера.
Программа Ралли Швеция продолжится семью субботними скоростными участками.
Положение на Ралли Швеция после СУ6 (будет обновлено после СУ8)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Крейг Брин
Джеймс Фултон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|41'26.7
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|41'37.2
|10.5
|3
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|41'44.0
|17.3
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|41'52.8
|26.1
|5
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|41'54.9
|28.2
|6
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|42'02.0
|35.3
|7
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|42'19.0
|52.3
|8
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|43'42.9
|2'16.2
|9
|Sami Pajari
Enni Mälkönen
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|43'51.4
|2'24.7
|10
| Яри Хуттунен
Антти Линнакето
|Škoda Fabia R5
|RC2
|44'04.2
|2'37.5
|Полные результаты
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