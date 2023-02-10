Предыдущая / Видео: Экипаж Кацуты перевернулся на Ралли Швеция
WRC / Ралли Швеция Отчет об этапе

Брин закончил лидером пятницу на Ралли Швеция

Первый полноценный день единственной снежной гонки WRC лидером довольно неожиданно закончил пилот из Ирландии

Том Ховард
Автор:
, News editor
Брин закончил лидером пятницу на Ралли Швеция
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Крейг Брин выступает в нынешнем сезоне за Hyundai по частичной программе – он пропускал первый этап в Монте-Карло и впервые вышел на старт только в Швеции. Несмотря на то, что эта гонка почти всегда покоряется только представителям северных стран, Брин выиграл три из семи пятничных спецучастков и завершил день в 2,6 секундах впереди Отта Тянака на Ford.

Именно эстонец завладел инициативой с утра, но Брин не отпускал его далеко а после дневного сервиса смог выйти вперед. После СУ6 преимущество Крейга достигло десяти секунд, однако до конца дня Отт подобрался к лидеру. 

Отрывы в целом пока весьма невелики – еще один представитель Hyundai Эсапекка Лаппи хоть и не стал ни разу быстрейшим, но удерживает третью позицию в 11,2 секунды позади лидера. 

Первый лидер гонки и действующий победитель Ралли Швеция Калле Рованпера, несмотря на два выигранных допа, пока остается только пятым, уступая своему партнеру по Toyota Элфину Эвансу – валлиец был не особенно быстр с утра, но добавил после дневного перерыва. 

Еще один гонщик команды Такамото Кацута перевернул машину на СУ5, и хотя ему даже удалось после этого продолжить движение, вскоре Toyota окончательно замерла на обочине с перегретым мотором.  

Читайте также:

«Южане» Тьерри Невилль и Пьер-Луи Лубе предсказуемо замыкают пелотон топовой категории. 

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмундсен, Skoda Fabia Evo Rally2

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмундсен, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Среди участников на технике зачета RC2 быстрее всех пока Оливер Сольберг, который в генеральной классификации занимает восьмую строчку.

Российский экипаж Николая Грязина, для которого лучшим результатом по ходу дня стало одно третье место на спецучастке, идет на пятой позиции в 45 секундах от лидера. 

Программа Ралли Швеция продолжится семью субботними скоростными участками.

Положение на Ралли Швеция после СУ6 (будет обновлено после СУ8)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Ireland Крейг Брин
Ireland Джеймс Фултон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 41'26.7  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 41'37.2 10.5
3 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 41'44.0 17.3
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 41'52.8 26.1
5 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 41'54.9 28.2
6 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 42'02.0 35.3
7 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 42'19.0 52.3
8 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 43'42.9 2'16.2
9 Sami Pajari
Enni Mälkönen		 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 43'51.4 2'24.7
10 Finland Яри Хуттунен
Finland Антти Линнакето 		Škoda Fabia R5 RC2 44'04.2 2'37.5
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Видео: Экипаж Кацуты перевернулся на Ралли Швеция
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2

Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2

WRC
Ралли Монте-Карло

Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2 Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2

Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло

Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло

WRC
Ралли Монте-Карло

Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло

Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс

Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс

WRC
Ралли Монте-Карло

Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс

Самое важное:

Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar

Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar

Формула E

Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar

Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе

Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе

Формула 1

Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе

Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

MotoGP

Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

Haas показала настоящую машину 2023 года

Haas показала настоящую машину 2023 года

Формула 1

Haas показала настоящую машину 2023 года Haas показала настоящую машину 2023 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.