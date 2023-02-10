Брин закончил лидером пятницу на Ралли Швеция

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Крейг Брин выступает в нынешнем сезоне за Hyundai по частичной программе – он пропускал первый этап в Монте-Карло и впервые вышел на старт только в Швеции. Несмотря на то, что эта гонка почти всегда покоряется только представителям северных стран, Брин выиграл три из семи пятничных спецучастков и завершил день в 2,6 секундах впереди Отта Тянака на Ford.

Именно эстонец завладел инициативой с утра, но Брин не отпускал его далеко а после дневного сервиса смог выйти вперед. После СУ6 преимущество Крейга достигло десяти секунд, однако до конца дня Отт подобрался к лидеру.

Отрывы в целом пока весьма невелики – еще один представитель Hyundai Эсапекка Лаппи хоть и не стал ни разу быстрейшим, но удерживает третью позицию в 11,2 секунды позади лидера.

Первый лидер гонки и действующий победитель Ралли Швеция Калле Рованпера, несмотря на два выигранных допа, пока остается только пятым, уступая своему партнеру по Toyota Элфину Эвансу – валлиец был не особенно быстр с утра, но добавил после дневного перерыва.

Еще один гонщик команды Такамото Кацута перевернул машину на СУ5, и хотя ему даже удалось после этого продолжить движение, вскоре Toyota окончательно замерла на обочине с перегретым мотором.

«Южане» Тьерри Невилль и Пьер-Луи Лубе предсказуемо замыкают пелотон топовой категории.

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмундсен, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Среди участников на технике зачета RC2 быстрее всех пока Оливер Сольберг, который в генеральной классификации занимает восьмую строчку.

Российский экипаж Николая Грязина, для которого лучшим результатом по ходу дня стало одно третье место на спецучастке, идет на пятой позиции в 45 секундах от лидера.

Программа Ралли Швеция продолжится семью субботними скоростными участками.

Положение на Ралли Швеция после СУ6 (будет обновлено после СУ8)