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WRC / Ралли Финляндия Отчет о секции

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия

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, Ответственный редактор

Ирландский гонщик Hyundai завершил лидером пятничную программу, в последний момент опередив Отта Тянака

Брин захватил лидерство в дебюте Ралли Финляндия

Финская гонка в этом сезоне проходит в непривычное время – не в середине лета, как многие годы, а почти на три месяца позже. Однако пока погода не мешает ее участникам – условия хоть и нежаркие, но сухие.

Себастьен Ожье имеет возможность уже в этот уик-энд оформить восьмой титул чемпиона WRC, но пока до этого еще далеко – по регламенту в пятницу француз первым выходил на гравийные спецучастки, потому терял много времени. Гонщик Toyota по итогам шести СУ оказался на седьмой позиции, его отставание уже превысило полминуты.

Первый спецучасток дня, проложенный по улицам Ювяскюля, остался за гонщиком Toyota Такамото Кацутой. Такой результат не должен вводить в заблуждение – японец сейчас постоянно живет именно в Ювяскюля, потому лучше многих знает местные дороги.

Впрочем, это не уберегло Кацуту от ошибки: на СУ2 он потерял контроль над машиной в быстром повороте и лишь чудом избежал аварии.

 

После этого лидерство перехватил чемпион 2019 года Отт Тянак. Эстонец, с этого сезона выступающий на Hyundai, стал быстрейшим дважды подряд. Однако от него не отставал партнер по корейской команде Крейг Брин – и на прошедшем в сумерках заключительном спецучастке ирландец вышел вперед.

Не исключено, впрочем, что Тянак специально сбросил скорость, уступив Брину право первым выезжать на трассу в субботу и расчищать дороги для соперников. Разрыв между гонщиками сейчас минимален – меньше трех секунд.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Фото: McKlein / Motorsport Images

Элфин Эванс – главный преследователь Ожье в общем зачете – идет третьим, совсем немного выигрывая у двух местных пилотов – Эсапекки Лаппи и Калле Рованперы. Вся первая пятерка укладывается сейчас в восемь секунд.

Сильнейшим представителем M-Sport Ford по итогам первого дня стал Гас Гринсмит, который идет девятым. 

Россиянин Николай Грязин показал лучшее время в классе WRC2 на одном из спецучастков и занимал второе место в классификации, но на СУ6 у их экипажа после удара о посторонний объект начала барахлить связь, что стоило одной позиции.

Субботняя программа Ралли Финляндия состоит из из девяти спецучастков.

Положение в гонке после СУ6:

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 43'51.300  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 43'54.100 2.800
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1 43'57.400 6.100
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota Yaris WRC RC1 43'58.000 6.700
5 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota Yaris WRC RC1 43'59.200 7.900
6 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 44'22.600 31.300
7 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 44'24.900 33.600
8 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		Toyota Yaris WRC RC1 44'38.200 46.900
9 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Крис Паттерсон 		Ford Fiesta WRC RC1 45'11.900 1'20.600
10 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria 		Ford Fiesta WRC RC1 45'40.200 1'48.900
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