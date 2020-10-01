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WRC / Новость

Брин выступит за Hyundai на Ралли Бельгия

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Брин выступит за Hyundai на Ралли Бельгия
Автор:
, Репортер, Индия

Корейский производитель объявил, что на финальной гонке сезона WRC компанию Отту Тянаку и Тьерри Невиллю составит Крейг Брин

В нынешнем сезоне Hyundai регулярно меняет гонщиков за рулем третьей машины. В этом качестве на прошедших этапах уже выступали Себастьен Леб и Дани Сордо, а в конце ноября на классическом асфальтовом ралли в окрестностях Ипра за руль вновь сядет Крейг Брин.

Он уже выступал в Швеции и Эстонии, закончив последнюю из этих гонок на второй позиции и повторив тем самым свое лучшее достижение в карьере. 

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У 30-летнего ирландца уже есть успешный опыт выступлений на Ралли Ипр – он выиграл эту гонку год назад за рулем Volkswagen Polo R5, тогда она не входила в мировой раллийный календарь

В рамках подготовки к старту в Бельгии Брин проведет в этой стране две национальные гонки в октябре. 

Участников WRC в нынешнем сезоне еще ждет этап в Италии 9-11 октября, где за Hyundai выступит Сордо. Гонка в Бельгии, один из спецучастков которой примет трасса «Спа-Франкоршам», пройдет 19-22 ноября и завершит чемпионат.

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Серия WRC
Автор Рахит Тукрал

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