Брин ушел из Hyundai в M-Sport, но команда уже нашла замену

Ирландский гонщик Крейг Брин, который в этом сезоне делил с Дани Сордо место в третьей машине Hyundai в чемпионате мира по ралли, подписал двухлетний контракт с командой M-Sport. Весь следующий сезон он будет пилотировать новую гоночную машину Ford Puma.

Брин стал первым пилотом, которого официально объявила M-Sport. Предполагается, что команда выставит три автомобиля, но имена еще двух гонщиков пока не назывались. По слухам, одним из них может стать даже Себастьян Леб.

А в Hyundai уже определились с составом пилотов на следующий сезон. Свои места в двух основных экипажах сохранили Отт Тянак и Тьерри Невилль. Третьей машиной по-прежнему будет управлять Дани Сордо, который в этом году делит ее с Брином. А вот в следующем он станет делить автомобиль уже с Оливером Сольбергом.

Дани Сордо и Оливер Сольберг Фото: Hyundai Motorsport

20-летний Сольберг – сын чемпиона мира 2003 года Питера Сольберга. Для него это дебют в топ-классе ралли. В этом году он выступает за Hyundai в зачете WRC2. Точного расписания того, как Сольберг и Сордо станут делить гоночный i20 пока нет.