Брин разбил машину на тестах в Монте-Карло

В 2022 году ирландский гонщик Крейг Брин дебютирует за команду M-Sport. И еще до начала нового сезона WRC ему удалось «протестировать» свой автомобиль на прочность.

12 декабря, во время предсезонных тестов в Монте-Карло, Крейг ошибся и вылетел с дороги. Как сообщает издание Dirtfish, к счастью, никто не пострадал: и пилот, и его штурман Пол Нэгл выбрались из автомобили самостоятельно.

По словам очевидца, Брин зацепил мост во время прохождения левого поворота, из-за чего его машину повело влево, в сторону обрыва. Его Ford несколько раз перевернулся и в итоге остановился на крыше.

Команда уверена, что автомобиль возможно отремонтировать – а значит, скорее всего это не помешает другим участникам провести тесты. Брин стал вторым из четверых гонщиков M-Sport, которые должны были протестировать автомобиль в Монако. Во вторник за руль садился Адриан Фурмо, в четверг по плану машина должна была достаться Гасу Гринсмиту, а в воскресенье – Себастьену Лебу, который до 14 числа участвует в «Дакаре».

Авария Крейга стала третьим крупным инцидентом с участием автомобиля WRC нового поколения. В ноябре 2021-го Элфин Эванс разбил Toyota Yaris в ходе тестов на юге Франции, а в декабре Тьерри Невилль на своем Hyundai i20 N упал в реку.

В прошлом сезоне Брин выступал за Hyundai и делил с Дани Сордо место в третьей машине команды. Первый этап WRC 2022 года состоится на следующей неделе, с 20 по 23 января в Монако.