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WRC / Ралли Австралия / Новость

Брин поедет на Ралли Австралия, Остберг этот этап пропустит

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Брин поедет на Ралли Австралия, Остберг этот этап пропустит
Автор:
, Редактор
1 нояб. 2019 г., 11:26

Досрочная победа Отта Тянака в чемпионате WRC вынудила команды изменить составы пилотов на финальном этапе.

Отт Тянак досрочно выиграл чемпионат мира по ралли, финишировав вторым на Ралли Испания. На этом борьба за чемпионский титул в личном зачете закончилась, однако в зачете конструкторов она продолжается.

В настоящий момент Hyundai лидирует с отрывом от Toyota в 18 очков. Чтобы заработать титул, корейская марка приняла решение заменить на финальном этапе в Австралии Андреаса Миккельсена на Крейга Брина, рассчитывая, что тот принесет больше очков. Брин уже выступал в этом году за Hyundai в Финляндии, где шел шестым, но пропустил вперед своего напарника Тьерри Невилля, который тогда боролся за чемпионский титул. Брин также принял участие в Ралли Великобритания, где стал восьмым.

В 2020 году в команду Hyundai переходит Отт Тянак. Во второй машине команды сохранит свое место Невилль, а в третей будут чередоваться Себастьен Леб и Дани Сордо. Таким образом, места для Брина и Миккельсена не остается. Однако в компании пообещали рассмотреть для них различные варианты.

В то же время стало известно, что Мадс Остберг, которого ранее анонсировала команда Citroen в качестве третьего пилота, участия в Ралли Австралия не примет. Он был заявлен в помощь Себастьену Ожье, когда тот сохранял шансы на победу в чемпионате. Однако после Ралли Испания необходимость в помощи Остберга отпала.

Дополнительная информация: Джек Беньон

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Австралия
Автор Сергей Иванов

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