Босс команды Toyota WRC выйдет на старт Ралли Финляндия
Яри-Матти Латвала вернется за руль и проедет в августе свой домашний этап чемпионата
Победитель 18 гонок мирового ралли Латвала завершил активную карьеру в конце 2019 года, после чего возглавил заводскую команду Toyota в чемпионате. Под его руководством за последние годы коллектив добился несомненных успехов, завоевав пять титулов из шести возможных.
Однако в начале августа 38-летний Яри-Матти на один уик-энд вернется в пилотское кресло – вместе с лидером сезона Калле Рованперой, Элфином Эвансом и Такамото Кацутой он примет участие в гонке.
Испытатель Toyota Юхо Хяннинен составит компанию боссу в качестве штурмана, при этом главой команды на время станет сам председатель концерна Акио Тойода.
Яри-Матти Латвала, руководитель Toyota Gazoo Racing
Фото: Toyota Racing
«Эта история началась в конце 2022 года, когда я был в Японии и признался президенту, что мечтаю попробовать машину категории Rally1, – рассказал Латвала. – Я на протяжении 20 лет выступал в ралли и ездил на технике всех поколений, но понятия не имею, каковы современные [гибридные] машины.
Я тогда сказал, что хотел бы сесть за руль до 40-летия. И президент сказал, что мы должны сделать это».
Трехкратный вице-чемпион мира добавил: «У меня не было соревновательной практики уже четыре года, о прежде всего я нацелен хорошо провести время по ходу уик-энда. Главная цель – улыбаться после каждого спецучастка.
Если получится финишировать во второй половине десятки, я буду рад. У меня будет всего один тестовый день, после чего предстоит сразу выйти на старт. А разобраться с машиной за один день не так-то просто».
Ралли Финляндия пройдет 3-6 августа.
Команду Toyota в WRC возглавил Латвала
Команду Toyota в WRC возглавил Латвала Команду Toyota в WRC возглавил Латвала
Латвала проведет за Toyota несколько гонок WRC в 2020 году
Латвала проведет за Toyota несколько гонок WRC в 2020 году Латвала проведет за Toyota несколько гонок WRC в 2020 году
Тянак близок к подписанию нового контракта с Toyota
Тянак близок к подписанию нового контракта с Toyota Тянак близок к подписанию нового контракта с Toyota
Самое важное:
Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему
Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему
Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера
Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера
Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес
Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес
Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать
Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.