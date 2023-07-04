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Босс команды Toyota WRC выйдет на старт Ралли Финляндия

Яри-Матти Латвала вернется за руль и проедет в августе свой домашний этап чемпионата

Том Ховард
Автор:
Такамото Кацута, Аарон Джонстон, Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota GR Yaris Rally1

Победитель 18 гонок мирового ралли Латвала завершил активную карьеру в конце 2019 года, после чего возглавил заводскую команду Toyota в чемпионате. Под его руководством за последние годы коллектив добился несомненных успехов, завоевав пять титулов из шести возможных. 

Однако в начале августа 38-летний Яри-Матти на один уик-энд вернется в пилотское кресло – вместе с лидером сезона Калле Рованперой, Элфином Эвансом и Такамото Кацутой он примет участие в гонке. 

Испытатель Toyota Юхо Хяннинен составит компанию боссу в качестве штурмана, при этом главой команды на время станет сам председатель концерна Акио Тойода. 

Яри-Матти Латвала, руководитель Toyota Gazoo Racing

Яри-Матти Латвала, руководитель Toyota Gazoo Racing

Фото: Toyota Racing

«Эта история началась в конце 2022 года, когда я был в Японии и признался президенту, что мечтаю попробовать машину категории Rally1, – рассказал Латвала. – Я на протяжении 20 лет выступал в ралли и ездил на технике всех поколений, но понятия не имею, каковы современные [гибридные] машины.

Я тогда сказал, что хотел бы сесть за руль до 40-летия. И президент сказал, что мы должны сделать это». 

Трехкратный вице-чемпион мира добавил: «У меня не было соревновательной практики уже четыре года, о прежде всего я нацелен хорошо провести время по ходу уик-энда. Главная цель – улыбаться после каждого спецучастка.  

Если получится финишировать во второй половине десятки, я буду рад. У меня будет всего один тестовый день, после чего предстоит сразу выйти на старт. А разобраться с машиной за один день не так-то просто».

Ралли Финляндия пройдет 3-6 августа. 

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