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WRC / Интервью

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

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Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
Автор:
21 нояб. 2019 г., 09:05

Когда в Citroen объявили о решении немедленно свернуть программу в раллийном чемпионате, то объяснили это уходом от них Себастьена Ожье и отсутствием подходящих гонщиков топового уровня. Но все ли было так просто? Руководитель французской команды Пьер Будар рассказал Motorsport.com о других факторах, которые стоят за этим решением.

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Что повлияло на решение Citroen уйти из WRC? Календарь, нынешнее состояние чемпионата, его правила?

Конечно, отчасти проблема была вызвана и этими факторами. Для такого бренда, как Citroen, очень важно, чтобы ситуация в чемпионате соответствовала маркетинговым ожиданиям.

Нам нужно поддерживать электрификацию нашего бренда и продуктов, нужно проводить большую маркетинговую работу, чтобы продавать наши машины. Такому бренду, как Citroen, сложно не замечать такие вещи. А если, вдобавок, спортивная составляющая не может помочь – это настоящая проблема.

Одна из наших главных целей – развитие на международных рынках. Индия очень важна для бренда, но если связывать этот момент с автоспортом, то возникают проблемы. В Китае такая же ситуация.

Когда мы приходим к генеральному директору, нам трудновато объяснить, что мы могли бы сделать для продвижения бренда. И мы не можем дать никаких ответов на все эти вопросы – которые сейчас являются основными для нашего отдела маркетинга. Это одна из причин принятого решения.

До недавнего времени вы активно участвовали в обсуждениях по гибридизации WRC. Когда было принято решение об уходе?

Мы размышляли над несколькими сценариями, и было решено перезапустить программу Peugeot в WEC. Мы уже были вовлечены в Формулу Е с DS и не смогли бы работать над еще одной программой и добиваться хороших результатов с тремя программами сразу в одной структуре.

Поэтому, когда было принято решение по Peugeot, одновременно решилось, что Citroen не участвует в гибридной WRC с 2022 года.

Как по-вашему, существовала ли возможность, что Peugeot может пойти в WRC вместо WEC?

События могли бы развиваться и таким образом. Но было решено пойти WEC, потому что эта программа больше подходила интересам Peugeot. Я не хочу комментировать решение Peugeot – это не в моей компетенции.

В официальном сообщении уход из WRC связывался с решением Себастьена Ожье покинуть Citroen. Рассматривались ли другие гонщики – такие как Андреас Миккельсен или Крейг Брин?

Если вы хотите участвовать в чемпионате и бороться за титул, то вам нужен кто-то из «большой тройки» (Ожье, Тянак и Невилль – прим.ред.). Мы изо всех сил старались получить одного из них, но не вышло, поэтому следовало принять решение. Что мы и сделали.

Была ли Citroen достаточно конкурентоспособной, чтобы Ожье остался доволен?

Я абсолютно уверен, что мы добились большого прогресса по ходу года, и у нас было много чего в разработке, новинки были бы готовы к Монте-Карло [2020 года]. Но в этом и проблема – с точки зрения Себастьена было бы лучше получать новинки раньше. Мы согласны, но это невозможно.

Мы потеряли время в начале года, но именно поэтому у нас было заложено два года на этот проект – потому что первый сезон вышел несколько сложным. Я совершенно убежден, что мы начали бы следующий год в гораздо лучшем положении, чем были в этом.

 

Фото: McKlein / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия WRC
Команды Citroen WRT
Автор Дэвид Эванс

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