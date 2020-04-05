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Босс Hyundai: Вирус не помешает перейти на новые правила

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Босс Hyundai: Вирус не помешает перейти на новые правила
Автор:
5 апр. 2020 г., 15:50

По словам Андреа Адамо, от скорости внедрения новых технических требований напрямую зависит готовность автопроизводителей сохранить свои программы в чемпионате мира

Формула 1, которая должна была перейти на новый технический регламент в 2021 году, перенесла его вступление в силу на один год – а сейчас команды всерьез обсуждают возможность отложить переход на новые машины на 2023 год. В чемпионате мира по ралли построенные по новым техтребованиям автомобили должны дебютировать в 2022 году – и Андреа Адамо, возглавляющий заводскую команду Hyundai, не видит смысла и необходимости отказываться от исходных сроков. Об этом менеджер сообщил в интервью Motorsport.com.

«Конечно, ситуация не самая простая. Заниматься разработками и проектированием можно и из дома, но, к примеру, процесс изготовления новых деталей и узлов сейчас приостановлен. Однако если я сейчас скажу своему руководству, что мы переносим срок дебюта новой машины на 2023 год – мне нельзя будет позавидовать. Потому что мне предложат и дальше использовать старые машины – а потом свернут программу на основании того, что машины старые.

Если мы хотим, чтобы производители были представлены в чемпионате, мы должны заботиться о том, чтобы конструкция машин соответствовала запросам автоконцернов. Внедрение гибридных технологий – как раз то, что позволит сохранить присутствие автопроизводителей в WRC. Иначе Hyundai и Ford уйдут очень быстро.

Мы можем мечтать о чем угодно, но надо быть реалистами. На меня работает 254 человека, которые в конце месяца должны получить зарплату, которым надо кормить семьи. И если возникли сложности с созданием новых машин из-за вируса, надо будет ускориться, когда эпидемия закончится – только и всего».

Напомним, что ключевым моментом новых техтребований является появление на автомобилях WRC вспомогательного тягового электромотора мощностью 100 кВт.

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Об этой статье

Серия WRC
Команды Hyundai Motorsport
Автор Джакомо Раули

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