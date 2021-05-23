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WRC / Ралли Португалия Новость

Босс Hyundai матом приказал пилоту выиграть Ралли Португалия

Автор:
, Главный редактор

Ошибки гонщиков окончательно вывели из себя и без того не слишком сдержанного руководителя

Босс Hyundai матом приказал пилоту выиграть Ралли Португалия

Ралли Португалия обернулось серьезной неудачей для команды Hyundai. В начале гонки представители корейского коллектива достаточно долго занимали три первых строчки протокола, однако после этого сразу два пилота допустили ошибки, серьезно сказавшиеся на их шансах набрать зачетные очки.

В пятницу вечером занимавший третье место Тьерри Невилль выехал за пределы трассы, наехал на пень и повредил заднюю подвеску – из-за чего был вынужден прекратить борьбу. Хотя бельгиец вернулся на трассу в субботу, продолжение гонки сложилось для него неудачно – и сейчас Невилль ведет борьбу в четвертом десятке общего зачета.

 

Еще обиднее для корейской команды стала ошибка Отта Тянака: эстонец повредил тот же самый правый задний угол машины в момент, когда уверенно лидировал в гонке. В воскресенье экс-чемпион мира продолжил участие в гонке, однако находится сейчас на грани второго и третьего десятка. Примечательно, что накануне гонки в Португалии корейская команда заключила и с Невиллем, и с Тянаком новые многолетние контракты.

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В результате к старту первого воскресного допа в группе лидеров остался только один пилот Hyundai, занимавший 2-е место Дани Сордо. Который получил от своего шефа, руководителя корейской команды Андреа Адамо, недвусмысленный приказ. «Завтра Сордо выиграет ралли, – заявил менеджер журналистам в субботу вечером. – Этого дерьма больше быть не должно. Наша машина ********** быстра здесь, и самая быстрая машина должна выиграть гонку».

Пока, впрочем, такой способ мотивации не особо помог пилоту. За три первых воскресных спецучастка отставание Сордо от лидировавшего Элфина Эванса на Toyota выросло с 10-ти секунд до 22-х.

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Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Пилоты Дани Сордо
Команды Hyundai Motorsport
Автор Кирилл Качнов

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