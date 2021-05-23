Босс Hyundai матом приказал пилоту выиграть Ралли Португалия

Ралли Португалия обернулось серьезной неудачей для команды Hyundai. В начале гонки представители корейского коллектива достаточно долго занимали три первых строчки протокола, однако после этого сразу два пилота допустили ошибки, серьезно сказавшиеся на их шансах набрать зачетные очки.

В пятницу вечером занимавший третье место Тьерри Невилль выехал за пределы трассы, наехал на пень и повредил заднюю подвеску – из-за чего был вынужден прекратить борьбу. Хотя бельгиец вернулся на трассу в субботу, продолжение гонки сложилось для него неудачно – и сейчас Невилль ведет борьбу в четвертом десятке общего зачета.

Еще обиднее для корейской команды стала ошибка Отта Тянака: эстонец повредил тот же самый правый задний угол машины в момент, когда уверенно лидировал в гонке. В воскресенье экс-чемпион мира продолжил участие в гонке, однако находится сейчас на грани второго и третьего десятка. Примечательно, что накануне гонки в Португалии корейская команда заключила и с Невиллем, и с Тянаком новые многолетние контракты.

В результате к старту первого воскресного допа в группе лидеров остался только один пилот Hyundai, занимавший 2-е место Дани Сордо. Который получил от своего шефа, руководителя корейской команды Андреа Адамо, недвусмысленный приказ. «Завтра Сордо выиграет ралли, – заявил менеджер журналистам в субботу вечером. – Этого дерьма больше быть не должно. Наша машина ********** быстра здесь, и самая быстрая машина должна выиграть гонку».

Пока, впрочем, такой способ мотивации не особо помог пилоту. За три первых воскресных спецучастка отставание Сордо от лидировавшего Элфина Эванса на Toyota выросло с 10-ти секунд до 22-х.