«Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC

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Второй этап сезона мирового ралли запомнился острой дуэлью за победу между Оттом Тянаком на Ford и Крейгом Брином на Hyundai. Соперники были достойны друг друга, попеременно владели инициативой, и к финальному спецучастку эстонец лидировал с перевесом в восемь с половиной секунд.

По сути исход их сражения определился еще до старта бонусного СУ, когда Брин получил штраф за раннее прибытие на пункт контроля времени. Десять дополнительных секунд лишили ирландца шансов на победу.

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Обстоятельства нарушения сразу вызвали вопросы – лидеры WRC не позволяют себе подобных детских ошибок. Как оказалось, дело было вовсе не в ошибке экипажа – команда Hyundai таким образом решила поменять местами в протоколе двух своих пилотов, Брина и Тьерри Невилля.

С прагматической точки зрения это был логичный шаг – Брин в нынешнем сезоне выступает по частичной программе, а Невиллю очки крайне важны для борьбы за титул. Но судьбе было угодно иначе – на дистанции решающего спецучастка Тьерри ошибся, задел сугроб, потерял какое-то время и в итоге так и остался позади партнера по команде: их разделили 1,3 секунды.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Как рассказал глава Hyundai Сириль Абитбуль, в тактическом плане команде пришлось решать сложную задачу.

«Я улыбаюсь, так как на одном спецучастке нам нужно было решить три задачи, – объяснил француз, известный по работе в Ф1. – Во первых, требовалось показать на нем лучшее время, и это сделал Эсапекка [Лаппи]. Мы очень старались, чтобы его машина была в наилучшей форме.

Кроме того, мы стремились увидеть два свои экипажа на подиуме. Это нам удалось, и я считаю это серьезным достижением.

Третья цель была самой сложной: мы попробовали сделать так, чтобы Тьерри оказался на более высокой позиции, но это у нас не вышло.

Я считаю, что сама задумка была верной. С точки зрения команды, которая ведет спор за титулы, надо использовать все возможности. Но бог скорости решил иначе, и положение осталось прежним. А я уважаю бога скорости».

В зачете производителей WRC после двух этапов лидирует Toyota с 80 очками, у Hyundai – 66 баллов, у M-Sport Ford – 51.